سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

بـ 3200 موظف، جولدمان ساكس، ثاني أكبر بنك استثماري في العالم في أكبر جولاته لتسريح الموظفين

سامر باطر by سامر باطر

أشار تقرير في بلومبرغ إلى أن بنك جولدمان ساكس، ثاني أكبر بنك استثماري في العالم سيشرع في واحدة من أكبر جولاته من تخفيض الوظائف على الإطلاق حيث سيتقيد بخطة لإلغاء حوالي 3200 وظيفة هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبدأ بنك جولدمان ساكس بعملية التسريح منتصف الأسبوع ولن يتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص المتضررين 3200 ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. من المرجح أن يكون أكثر من ثلث هؤلاء من داخل وحدات التداول الأساسية والمصرفية ، مما يشير إلى الطبيعة الواسعة للتخفيضات.

ويضرب الركود نشاط الخدمات المالية وسط تراجع الإيرادات بعد سنوات من تحطيم أرقام قياسية.


ونقلت رويترز عن أحد المصادر إنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف ثلاثة آلاف بقليل، ولكن العدد النهائي لم يتحدد بعد. وذكرت وكالة بلومبيرغ، الأحد، أن بنك جولدمان ساكس سيستغني عن نحو 3200 وظيفة.
وقال أحد المصادر إن عمليات التسريح ستؤثر على الأرجح في معظم الأقسام الرئيسية للبنوك، ولكن من المتوقع أن تركز على قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان ساكس. وعانت البنوك المؤسسية تباطؤاً كبيراً في الصفقات نتيجة تقلب الأسواق المالية العالمية.

وتعاني بنوك وول ستريت من تشديد السياسة النقدية،، والاضطراب المتقاطع في الأصول ، وقد أجبر تباطؤ النشاط الاقتصادي العديد من الشركات على خفض المكافآت وخفض عدد الموظفين فضلا عن تجميد التوظيف.

وبلغ عدد موظفي جولدمان ساكس قرابة 49 ألف موظف في نهاية العام المنصرم.

عدد موظفي جولدمان ساكس فيي ديسمبر 2022
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...