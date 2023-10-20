بـ 22 مليار دولار صفقة لعلاج السرطان من ميرك تقفز بأسهم دايتشي سانكيو اليابانية

قفزت أسهم شركة دايتشي سانكيو Daiichi اليابانية يوم الجمعة بعد أن أعلنت مجموعة الأدوية عن صفقة كبيرة لأدوية السرطان مع شركة ميرك الأمريكية العملاقة بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار.

وستدفع شركة ميرك لشركة دايتشي مقابل حقوق ثلاثة أدوية قيد التطوير تُعرف باسم تجمعات الأدوية المضادة للأجسام (ADCs)، والتي تهاجم الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة المحيطة بها. ارتفعت أسهم دايتشي بنسبة 18 بالمائة تقريبًا بعد الإعلان ثم تراجعت لتصل إلى 4041.00 ين. وقال بيان مشترك إن الصفقة تجمع بين “خبرة دايتشي المثبتة في تجمعات مضادات الأجسام ADC” و”الخبرة العميقة لشركة ميرك في مجال علاج الأورام وقدرات التطوير السريري لتعزيز وتوسيع نطاق مضادات الأجسام للمرضى عبر أنواع متعددة من السرطان”.

ستقوم شركة ميرك بدفع “دفعة مقدمة بقيمة 4 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار كدفعات مستمرة على مدار الـ 24 شهرًا القادمة، وقد تقوم بدفع دفعات إضافية تصل إلى 16.5 مليار دولار بشرط تحقيق معالم المبيعات المستقبلية، مقابل إجمالي محتمل يصل إلى 22 مليار دولار”. ستقوم الشركتان بشكل مشترك بتطوير الأدوية الثلاثة وتسويقها تجاريًا في جميع أنحاء العالم، باستثناء اليابان حيث ستحتفظ شركة دايتشي بالحقوق الحصرية.

تخضع الأدوية الثلاثة بمراحل مختلفة من التطوير السريري لعلاج الأورام الصلبة المتعددة كعلاج وحيد أو بالاشتراك مع علاجات أخرى.

وقالت الشركتان إن عقار باتيتوماب ديروكستيكان patritumab deruxtecan لعلاج سرطان الرئة، سينال موافقة الولايات المتحدة في مارس 2024 في حال سارت الأمور على مايرام.

وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، في بيان: “لقد سلط العمل الرائد الذي قام به علماء دايتشي سانكيو الضوء على الإمكانات البعيدة المدى لـ تجمعات مضادات الأجسام ADC لتوفير خيارات جديدة ذات معنى للمرضى المصابين بالسرطان”. “إننا نتطلع إلى هذا التعاون لتقديم الجيل القادم من أدوية السرطان الدقيقة، مدفوعًا بتعاطفنا المتبادل مع المرضى في جميع أنحاء العالم.” وذكرت بلومبرج أن الصفقة تضيف أدوية مرشحة واعدة إلى محفظة علاج الأورام لشركة ميرك، حيث سيشهد علاج السرطان الأكثر مبيعًا كيترودا انتهاء صلاحية براءة اختراعه في وقت لاحق من هذا العقد. وكانت شركة ميرك تجري محادثات لشراء شركة تطوير الأدوية ADC Seagen، ولكن بدلا من ذلك تم شراء الشركة من قبل شركة فايزر الأمريكية المنافسة مقابل 43 مليار دولار. ووافقت المفوضية الأوروبية، وهي هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، على عملية الاستحواذ يوم الخميس.

تعاونت شركة دايتشي مع شركة أسترازينيكا البريطانية لبيع عقار مماثل، وهو انهيرتو Enhertu، لإطالة عمر مرضى سرطان الثدي. تعمل شركة دايتشي وأسترازينيكا أيضًا على تطوير عقار آخر لسرطان الرئة وعلاج آخر لسرطان الثدي.