سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 27 يونيو، حيث بلغ عرض النقود “ن3” 2.92 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.88 تريليون ريال في الأسبوع السابق له مما يبرز السياسة الحكومية في الإنفاق التوسعي، وتعزيز الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات والأنشطة، وجاءت هذه المعطيات بحسب بيانات البنك المركزي في السعودية التي استندت إليها وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”.

وبينت الصحيفة ارتفاع عرض النقود بنسبة 1.2% خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى دعم النشاط الاقتصادي والاقتراض، وتحفيز قطاعات متعددة مثل التجارة والصناعة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وارتفع عرض النقود في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% أو ما يعادل 233 مليار ريال منذ بداية العام الجاري. يُعرف “عرض النقود ن3” بأنه مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.