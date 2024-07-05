فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

بـ 2.92 تريليون ريال، سيولة الاقتصاد السعودي تصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

السيولة النقدية، هي مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 27 يونيو، حيث بلغ عرض النقود “ن3” 2.92 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.88 تريليون ريال في الأسبوع السابق له مما يبرز السياسة الحكومية في الإنفاق التوسعي، وتعزيز الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات والأنشطة، وجاءت هذه المعطيات بحسب بيانات البنك المركزي في السعودية التي استندت إليها وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”.

وبينت الصحيفة ارتفاع عرض النقود بنسبة 1.2% خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى دعم النشاط الاقتصادي والاقتراض، وتحفيز قطاعات متعددة مثل التجارة والصناعة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. وارتفع عرض النقود في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% أو ما يعادل 233 مليار ريال منذ بداية العام الجاري. يُعرف “عرض النقود ن3” بأنه مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...