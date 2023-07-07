بـ 2.3 مليار دولار، مجسم سفير في لاس فيجاس يثير الذهول بأكبر شاشة بالعالم

يذهل مجسم كروي افتتح الثلاثاء 4 يوليو بمناسبة ذكرى الاستقلال الأمريكي، باسم سفير Sphere ، السكان والسياح الذين تفتنهم عروضه منذ فيما يمثل أكبر شاشة قابلة للبرمجة في العالم بتقنية LED (تقنية شاشات الديود المضيء LED أوالدايود الباعث للضوء) وهي اختصار عبارة light-emitting diode)، بمساحة تبلغ 580 ألف قدم مربع.

المجسم المضيئ العملاق فيه أيضًا مكان يتسع لـ 20000 مقعدًا ، ويضيء سماء مدينة فيغاس بطريقة جديدة تقول الشركة التي تقف وراءه أنه أكبر هيكل كروي على وجه الأرض و يبلغ ارتفاعه قرابة 111 مترا، وقامت بإنشاؤه شركة مادسن سكوير جاردن للترفيه MSG Entertainment .

(لقطات من داخل المجسم نشرت على ريديت)