سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بـ 2.3 مليار دولار، مجسم سفير في لاس فيجاس يثير الذهول بأكبر شاشة بالعالم

سامر باطر by سامر باطر

يذهل مجسم كروي افتتح الثلاثاء 4 يوليو بمناسبة ذكرى الاستقلال الأمريكي، باسم سفير Sphere ، السكان والسياح الذين تفتنهم عروضه منذ فيما يمثل أكبر شاشة قابلة للبرمجة في العالم بتقنية LED (تقنية شاشات الديود المضيء LED أوالدايود الباعث للضوء) وهي اختصار عبارة light-emitting diode)، بمساحة تبلغ 580 ألف قدم مربع.

المجسم المضيئ العملاق فيه أيضًا مكان يتسع لـ 20000 مقعدًا ، ويضيء سماء مدينة فيغاس بطريقة جديدة تقول الشركة التي تقف وراءه أنه أكبر هيكل كروي على وجه الأرض و يبلغ ارتفاعه قرابة 111 مترا، وقامت بإنشاؤه شركة مادسن سكوير جاردن للترفيه MSG Entertainment .

(لقطات من داخل المجسم نشرت على ريديت)

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...