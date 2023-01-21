استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.5 بالمئة خلال الأسبوع. وسجلت الأسعار الخميس 1935.20 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ، بحسب رويترز. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1931.50 دولار، فيما تلوح في الأفق فرص لمزيد من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع توجه لاستبدال الدولار كعملة عالمية لصالح عملات مدعومة بالذهب بما فيها عملات رقمية.

وصلت الولايات المتحدة إلى سقف ديونها البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس ، بعد أن أظهرت أحدث بيانات التضخم أن أسعار المستهلكين لا تزال ترتفع بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي، في غضون ذلك ، قفز الذهب والفضة بحوالي 15٪ و 21٪ على التوالي في الأشهر الثلاثة الماضية ، حيث أدى تراجع الأسهم إلى تراجع المعايير الأمريكية الرئيسية ، وتراجع الدولار الأمريكي إلى 0.81 دولار فقط للجنيه الإسترليني و 0.92 دولار فقط من اليورو. في مقابلة مع فوكس بزنس ، قال جوناثان روز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة جينيسيس جولد جروب : “إن القوة الدافعة الرئيسية وراء المكاسب في سوق المعادن الثمينة هي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي ، والتضخم ، والسياسات النقدية الحكومية الفيدرالية الأخرى.” مع إنفاق المستهلكين أكثر على المنتجات المنزلية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي ، يتزايد إغراء المعادن الثمينة في وول ستريت والثروة الملموسة في عام 2023. وتابع: “يمكن لأي شخص أن يرى أن الإنفاق الحكومي يمثل مشكلة كبيرة لسلامة اقتصاد بلادنا ، والآن أصبحت حكومتنا معرضة لخطر التخلف عن سداد فواتيرها”. “. الذهب و إذا تخلفت الحكومة الفيدرالية عن سداد قروضها ، فسوف تدمر أي ثقة للمستثمر باقية في الدولار الأمريكي وتضعفه بشكل كبير.” وأضاف “هذه البيئة تخلق حجة قوية لتخصيص الأموال للمعادن الثمينة المادية”.

المدى البعيد لأداء الذهب

يلفت سيرجي جلازييف وهو خبير مالي إلى كيفية جعل الذهب أداة فريدة بيد روسيا لمحاربة العقوبات الغربية إذا تم إعادة حساب أسعار النفط والغاز والأغذية والأسمدة والمعادن والصلب: “تحديد سعر النفط في الذهب عند مستوى 2 برميل لكل 1 جرام سيعطي زيادة ثانية في سعر الذهب بالدولار ، حسب مسؤول التخطيط الاستراتيجي في بنك كريدي سويس زولتان بوزار . ويرى جلازييف إن ذلك سيكون استجابة مناسبة “للسقوف السعرية” التي قدمها الغرب – نوع من “الأرضية” حاليا، وأساس متين مستقبلا. ويمكن أن تحل الهند والصين محل تجار السلع العالميين بدلاً من جلينكور أو ترافيجورا “. يتفق جلازييف وبوزار على ذلك.

سيندهش عدد من اللاعبين الرئيسيين في نيويورك مع الدفع باتجاه اعتماد أول معيار ذهبي، وهو ما سبق وحصل بضغوط من قبل عائلة روتشيلد في القرن التاسع عشر ، والذي “أتاح لهم الفرصة لإخضاع أوروبا القارية للنظام المالي البريطاني من خلال قروض الذهب”.

وفيما نقلت تقارير صحفية أن البنك المركزي الإيراني يجري مناقشات مع روسيا لإصدار عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالذهب من أجل استخدامها في المعاملات التجارية الدولية، تبرز هذه المحاولة لدى دول بركس أخرى.