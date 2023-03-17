بـ 1928 دولار للأونصة، الذهب يقفز لأفضل أداء اسبوعي منذ نوفمبر

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش وفقا لما نقلته رويترز.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1932.10 دولار. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر نحو 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة أمس الخميس 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة. جاء ذلك بعدما قال بنك كريدي سويس إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار. وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن الأزمة المصرفية تبدو داعمة للذهب “لأنها أدت إلى… شعور عام بأن البنوك المركزية قد تتراجع (عن رفع أسعار الفائدة) في ظل المخاطر بالسوق ومع ضغوط الائتمان”.

لكن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس، إذ فاقت المخاوف حيال ارتفاع التضخم القلق من حدوث أزمة مصرفية عالمية. ومن المتوقع أن يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حملة مكافحة التضخم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مارس آذار. وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا عند زيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.89 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 980.33 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1443.80 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.