بـ 1916 دولار للأونصة، الذهب يقفز بعد خسارة البنوك لـ100 مليار دولار بيوم واحد

ارتفع سعر الذهب أمس الاثنين بمقدار يزيد عن 49 دولار إلى 1916 دولار للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل فيما أأغلق التداول بحوالي 1902 دولار للأونصة.

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا حادا خلال تعاملات الاثنين ،مع تراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية عقب انهيار بنكي سيليكون فالي بنك (إس.في.بي) وسيجنتشر بنك الأمريكيين خلال اليومين الماضيين وتراجع أسعار الأسهم في أغلب بورصات العالم.

يأتي ذلك رغم إعلان وزارة الخزانة ومؤسسة ضمان الودائع الاتحادية الأمريكية ضمان الحماية الكاملة لأموال المودعين في البنكين بما في ذلك الودائع التي تزيد قيمتها على 250 ألف دولار.

وتبخرت 100 مليار دولار من السوق المصرفية الأمريكية في يوم واحد، فيما وصف مستشار البيت الأبيض السابق بأن انهيار بنك سيليكون فالي ليس سوى قمة جبل الجليد ”: شهدت بورصة وول ستريت انخفاضًا في اسهم البنوك بنسبة تصل إلى 60 ٪ وتأثرت البنوك الأربعة الكبار بعدوى انهيار بنك سيليكون فالي SVB وجرى توقف التداول بشكل متقطع في 20 بنكًا على الأقل حيث تدخلت الهيئات التنظيمية بعد موجة سريعة لسحب الأموال.

وانخفض سعر سهم سيتي جروب بنسبة 7.45 في المائة ، وهبط سهم ويلز فارجو 7.1 في المائة ، وانخفض سهم بنك أوف أمريكا 5.8 في المائة ، وتراجع جيه بي مورجان 1.8 في المائة. ومن بين البنوك الإقليمية الأكثر تضرراً ، كان بنك فيرست ريببليك First Republic الذي تراجعت أسهمه بنسبة 62٪ ، و يسترن أليانس Western Alliance التي أغلقت أسهمه بخسارة بنسبة 47٪ ، فيما تراجعت أسهم كي كورب KeyCorp بنسبة 21٪.