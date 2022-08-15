بـ 188ألف حاوية، رقم قياسي جديد يسجله ميناء الملك عبد العزيز

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يسجل رقماً قياسياً جديداً في مناولة الحاويات

اشارت وكالة الانباء السعودية إلى تحقيق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مُمثلاً في الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP” رقماً قياسياً جديداً بمناولة 188,578 حاوية خلال شهر يونيو 2022م، بفارق 867 حاوية عن أكبر رقم قياسي مٌسجل في عام 2015م.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للزيادة في حجم الواردات والصادرات، بما يعزز إنتاجية الميناء ويؤكد القدرات التشغيلية واللوجستية المتقدمة التي يمتاز بها، تماشياً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية.

ويتميز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموقعه الإستراتيجي على الخليج العربي كونه الميناء الرئيسي لمرور البضائع من جميع أنحاء العالم إلى مناطق المملكة الشرقية والوسطى، الذي يُعطي ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز لوجستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شهد خلال عام 2021م إعادة هندسة إجراءات مناولة حاويات المسافنة، وإطلاق خدمات مسافنة جديدة للربط مع الموانئ الخليجية وموانئ شرق آسيا، مما عمل على زيادة حجم مناولة حاويات المسافنة بنسبة 142,72% مقارنة بعام 2020م. وتعمل الهيئة العامة للموانئ “موانئ” على تطوير الميناء البالغ مساحته 19كم² لتقديم خدمات تشغيلية متكاملة، إذ يبلغ عدد أرصفته حاليًا 43 رصيفًا مُكتمل التجهيزات يمكنها استقبال السفن العملاقة بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن. ويضم الميناء مُعدات مُناولة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، ومحطة متطورة للحاويات، ومحطتين للبضائع العامة، إلى جانب محطات المساندة، ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السفن يضم حوضين عائمين لاستيعاب السفن حتى 215 متراً طولاً، وقد تم ربط الميناء بالميناء الجاف بالرياض.