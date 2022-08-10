بـ 1812 دولار للأونصة، الذهب يواصل الصعود

تواصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها مع استمرار تراجع الدولار وتحسب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المنتظر نشرها اليوم الأربعاء. كما تساهم التوترات الجيوسياسية في زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء بمقدار 10ر7 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 30ر1812 دولار للأوقية تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر الفضة بمقدار 132ر0 دولار إلى 482ر20 دولار للأوقية تسليم أيلول/سبتمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0010ر0 دولار إلى 5855ر3 دولار للرطل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.