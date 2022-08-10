سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

بـ 1812 دولار للأونصة، الذهب يواصل الصعود

سامر باطر by سامر باطر

تواصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها مع استمرار تراجع الدولار وتحسب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المنتظر نشرها اليوم الأربعاء. كما تساهم التوترات الجيوسياسية في زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري.

وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء بمقدار 10ر7 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 30ر1812 دولار للأوقية تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتراجع سعر الفضة بمقدار 132ر0 دولار إلى 482ر20 دولار للأوقية تسليم أيلول/سبتمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0010ر0 دولار إلى 5855ر3 دولار للرطل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...