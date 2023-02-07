بـ 165 ألف درهم، أعلى الرواتب في الإمارات للقطاع المالي والتكنولوجي

كشف تقرير مايكل بيج أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا، والمالية تحصد أعلى الرواتب في دولة الإمارات تصل إلى 165 ألف درهم شهرياً في القطاع العام و150 ألف درهم في القطاع الخاص.

وذكر تقرير مايكل بيج أن العام 2022 شهد نشاطاً متزايداً في فئة الموظفين المبتدئين في السوق في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في شريحة الخريجين الجدد في صناعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا والمال، مما أدى إلى زيادة الرواتب المقدمة للإماراتيين.

وفي القطاع المالي والمحاسبة في القطاع الخاص، تبدأ أعلى الرواتب من 70 ألف درهم وتصل إلى 150 ألف درهم شهرياً في أبو ظبي ، بينما تبدأ في دبي من 65 ألف درهم وصولاً إلى 130 ألف درهم شهرياً.

أما في القطاع العام ، فتبدأ الرواتب في القطاع المالي والمحاسبة من 92 ألف درهم وصولاً إلى 165 ألف درهم شهرياً في أبو ظبي، بينما تبدأ في دبي من 70 ألف درهم وتصل إلى 140 ألف درهم شهرياً.

كما يلقي التقرير الضوء على موضوعات رئيسية مثل طلب الوظيفة وتجربة المرشح للوظيفة وسيناريوهات الوظيفة المثالية ويغطي صناعات مثل الموارد البشرية والقانون والتسويق والمشتريات وسلسلة التوريد جنباً إلى جنب مع الخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والبيانات.

وتقول سامانتا رايت، مديرة التوطين في مايكل بيج الإمارات العربية المتحدة “من المثير للاهتمام أن نرى الأساليب المختلفة التي يتم تبنيها عبر مجموعة من القطاعات في الإمارات العربية المتحدة. وتظهر الأبحاث أن الشركات التي تغامر بالتوطين لأول مرة تتقدم في الغالب مع نهج المواهب من القاعدة إلى القمة. وتواصل الشركات التي تقترب من تحقيق حصتها في سياسة التوطين تطوير استراتيجية التوطين الخاصة بها من خلال مجموعة من المناصب، وخصوصاً المناصب العليا في الموارد البشرية والشؤون المالية. إن المهم هنا هو الأدوات والإجراءات التي تم وضعها لتسهيل هذا التحول”.

علاوة على ذلك ، أشار التقرير إلى أن 78% من المشاركين في الاستطلاع كانوا حريصين على الانضمام إلى الشركات الملتزمة بشكل استباقي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتُظهر نتائج دليل الراتب أن ما يقرب من ستة من كل عشرة (59%) من المتقدمين يعتبرون المسمى الوظيفي والراتب أهم شيء، ثم المنصب (41%).