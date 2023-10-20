فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبارمواصلاتنقل

بـ 140 ريال تذاكر شهرية وبـ 40 ريال للأسبوعية في حافلات الرياض

فريق التحرير by فريق التحرير

جرى أمس الكشف عن أسعار تذاكر حافلات الرياض التي تأتي ضمن فئات متعددة. ويبلغ سعر تذكرة ‏ساعتين 4 ريالات وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً وتذكرة 30 يوم بتكلفة 140 ريالاً.‏

ويتم دعم خدمة “حافلات الرياض” من خلال استخدام تطبيق “حافلات الرياض” والذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة ‏من خلال خاصية “اختر وجهتك” والقدرة على تتبع الرحلة من خلال “تتبع مسارك ” من خلال الخريطة التفاعلية وكذلك إمكانية شراء ‏التذاكر من خلال خاصية “اشتر تذكرتك “. وتقدم البوابة الإلكترونية الخاصة بحافلات الرياض ‎مجموعة متنوعة ‏من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر‎.‎ كما تتيح أيضا خدمة “بطاقة درب” لدفع أجرة الحافلة بكل سهولة ويسر. ويمكن شراء البطاقة عبر أجهزة بيع التذاكر في محطات ‏‏”حافلات الرياض” أو مكاتب بيع التذاكر، بالإضافة الى خيارات متعددة لشراء التذاكر.

يأتي ذلك مع إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق المرحلة الرابعة من خدمة “حافلات الرياض” وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل ‏العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 19 أكتوبر 2023م.

ويهدف مشروع الملك عبد العزيز للنقل ‏العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي ‏تسهم في تحسين البيئة الحضرية. لافتة إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 ألف ‏راكب منذ إطلاق خدمة “حافلات الرياض” في شهر مارس الماضي من هذا العام‎.‎

وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات “حافلات الرياض” إلى 40 مسار تُخدم من قبل 614 حافلة تغطي أكثر من 1632 ‏محطة ونقطة توقف مختلفة وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل ‏المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي‎.‎ وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين كما ينطلق ‏مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة وسينطلق مسار ‏‏944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج وسيكون انطلاق مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة ومسار 947 سينطلق من ‏محطة الشهداء الى محطة المونسية، وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك، وتهدف إضافة ‏المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة والمساهمة في تقليل ‏الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة‎.‎

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...