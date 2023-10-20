بـ 140 ريال تذاكر شهرية وبـ 40 ريال للأسبوعية في حافلات الرياض

جرى أمس الكشف عن أسعار تذاكر حافلات الرياض التي تأتي ضمن فئات متعددة. ويبلغ سعر تذكرة ‏ساعتين 4 ريالات وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً وتذكرة 30 يوم بتكلفة 140 ريالاً.‏

ويتم دعم خدمة “حافلات الرياض” من خلال استخدام تطبيق “حافلات الرياض” والذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة ‏من خلال خاصية “اختر وجهتك” والقدرة على تتبع الرحلة من خلال “تتبع مسارك ” من خلال الخريطة التفاعلية وكذلك إمكانية شراء ‏التذاكر من خلال خاصية “اشتر تذكرتك “. وتقدم البوابة الإلكترونية الخاصة بحافلات الرياض ‎مجموعة متنوعة ‏من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر‎.‎ كما تتيح أيضا خدمة “بطاقة درب” لدفع أجرة الحافلة بكل سهولة ويسر. ويمكن شراء البطاقة عبر أجهزة بيع التذاكر في محطات ‏‏”حافلات الرياض” أو مكاتب بيع التذاكر، بالإضافة الى خيارات متعددة لشراء التذاكر.

يأتي ذلك مع إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق المرحلة الرابعة من خدمة “حافلات الرياض” وذلك ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل ‏العام بمدينة الرياض، اليوم الخميس 4 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 19 أكتوبر 2023م.

ويهدف مشروع الملك عبد العزيز للنقل ‏العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي ‏تسهم في تحسين البيئة الحضرية. لافتة إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 ألف ‏راكب منذ إطلاق خدمة “حافلات الرياض” في شهر مارس الماضي من هذا العام‎.‎

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن بدء المرحلة الرابعة من خدمة "حافلات الرياض"



لمزيدٍ من التفاصيل:https://t.co/y8mrTRMb7N pic.twitter.com/r49Wnhgd9o — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) October 18, 2023

وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات “حافلات الرياض” إلى 40 مسار تُخدم من قبل 614 حافلة تغطي أكثر من 1632 ‏محطة ونقطة توقف مختلفة وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل ‏المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي‎.‎ وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين كما ينطلق ‏مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة وسينطلق مسار ‏‏944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج وسيكون انطلاق مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة ومسار 947 سينطلق من ‏محطة الشهداء الى محطة المونسية، وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك، وتهدف إضافة ‏المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة والمساهمة في تقليل ‏الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة‎.‎