تراجعت تحويلات المغتربين المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي،

ويظهر تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

وكانت مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في تحويلات المغتربين البالغة 32 مليار دولار خلال العام 2021، بزيادة سنوية تبلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال السنوات التي سبقت.

ويواجه المصريون في الخارج مشاكل عديدة في شراء التذاكر من مصر، والتحويلات المصرفية بالدولار حيث تشير التقارير إلى أن البنوك المصرية تقوم بتسليم تحويلات الدولار بالجنيه المصري.