بـ265 مليون دولار ، أرامكس تستحوذ على منصة تقنية

أعلنت أرامكس، اليوم عن إبرامها اتفاقية ملزمة للاستحواذ الكامل على شركة (أكسس يو أس إيه شيبينغ إل إل سي) (Access USA Shipping, LLC) (“MyUS”)، وهي منصة عالمية قائمة على التكنولوجيا متخصصة في خدمات إعادة توجيه الطرود وتمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود، بقيمة إجمالية مقترحة تبلغ 265 مليون دولار أمريكي.

ونوهت الشركة في بيان بأن استكمال الصفقة يخضع للتعديلات المعتادة. تعد MyUS، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، منصة رائدة في تمكين التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال خدماتها المتميزة القائمة على التكنولوجيا. وتوفر الشركة حلولًا ذات تكلفة معقولة لإعادة توجيه الطرود لملايين العملاء اللذين يتسوقون من مواقع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين. وتعتمد الشركة برمجيات حديثة مملوكة لها وتكنولوجيا فريدة قابلة للتطوير، كما أن لديها خبرة عملية رائدة في قطاعها تمتد إلى أكثر من 24 عامًا ونموذج أعمال ناجح يركز على العملاء ويلبي بشكل مبتكر احتياجات المتسوقين في جميع أنحاء العالم. يتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية أرامكس الرامية إلى زيادة حصتها السوقية في مجال خدمات التوصيل السريع عبر الحدود والاستفادة من فرص النمو الواعدة في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي الذي يشهد نمواً متسارعاً وتبلغ قيمته 4 تريليونات دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ هذه فوائد عديدة لكلا الشركتين بما في ذلك التكامل التشغيلي وتحسين مستويات الكفاءة ومشاركة منصاتهما التكنولوجية، بجانب فرصة توسيع نطاق خدماتهما نحو أسواق جديدة.

عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: “نتطلع قدمًا إلى الترحيب قريبًا بعملاء وموظفي شركة MyUS في أرامكس. تعد أعمال وخبرات MyUS مكملًا طبيعيًا للحلول المبتكرة التي تقدمها أرامكس ولا سيما خدمتنا الرائدة ’شوب آند شيب‘. ونتوقع أن يثمر هذا الاستحواذ عن فوائد كبيرة، وأن يسهم في فتح مسارات تجارية جديدة لكلتا الشركتين وزيادة التدفقات من مراكز التجارة العالمية الرئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط التي تحظى فيها أرامكس بمكانة رائدة وسمعة قوية. وبالنظر إلى الربحية القوية لشركة MyUS، نتوقع أن تحقق هذه الصفقة قيمة تراكمية لأرامكس ومساهميها بجانب خلق قيمة كبيرة لعملائنا وشركائنا”.

من جانبه، قال راميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة MyUS: “نفخر بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها شركتنا بعد 24 عاماً من العمل المستمر لتطويرها وبناء سمعتها لنحافظ على قوة علامتها التجارية ونكسب ولاء قاعدة واسعة من العملاء. ويمثل هذا الاستحواذ من قبل شركة رائدة عالمياً في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية بحجم ومكانة أرامكس على أعمالنا خير دليلٍ على قوة أدائنا وإمكاناتنا المستقبلية ونطاق خدماتنا الواسع ونجاحنا في توسيع حضورنا في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي متسارع النمو والتطور وعالي الربحية. وقد أثمرت استثماراتنا في تطوير الشركة على مر السنين وتركيزنا الناجح على توفير حلول التجارة الإلكترونية المبتكرة عبر الحدود عن نمو وتطور كبيرين في أعمالنا وسمعة علامتنا التجارية. ويتيح هذا الاستحواذ لعملائنا وشركائنا التجاريين الاستفادة من شبكة أرامكس العالمية وخبراتها الدولية ونطاق خدماتها الواسع مع الوصول في الوقت نفسه إلى حلولنا المخصصة والمصممة حسب الطلب. ونحن على ثقة بأن MyUS ستواصل نموها وازدهارها تحت قيادة مالكها الجديد، أرامكس”. تخضع صفقة استحواذ أرامكس على MyUS لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المعمول بها. ومن المتوقع إغلاقها في الربع الثالث من عام 2022 وستفصح أرامكس حينها عن التفاصيل الكاملة للصفقة.