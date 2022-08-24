بـ مليون و200 ألف سائح، تركيا تشهد انتعاش سياحة التسوق وزراعة الشعر مع انخفاض الليرة

يساهم انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسية (الدولار كان بعادل 8 ليرات تركية قبل عام وأصبح حاليا أكثر من 18 ليرة) بازدهار سياحة التسوق في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي بما في ذلك الإقبال على جراحة زراعة الشعر التي أصبحت في متناول الكثيرين بسبب فارق قيمة العملة.

وأشارت بلومبرغ أن تركيا جذبت خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 1 مليون و200 ألف سائح بغرض التسوق للاستفادة من ضعف سعر الليرة، وهو رقم قياسي بالنسبة لسياحة التسوق التركية.

وكانت مجلة جي كيو قد صنفت اسطنبول عاصمة زراعة الشعر العالمية حيث يأتي السياح من بريطانيا والولايات المتحدة لتفادي كلفة توازي 20 ألف دولار في بلادهم لإجراء عملية زراعة شعر مع إقامة فندقية راقية لقاء مبلغ زهيد لايتجاوز ألفي دولار رغم التحذير من مخاطر الوقوع ضحية عيادات غير مرخصة و لا يمكن ضمان مخاطر فشل العمليات، بعد وقوع مشاكل خطيرة وتقديم مراكز معتمدة طبيا كما هو الحال مع قائمة أعدتها السلطات التركية للمستشفيات المعتمدة لهذه الجراحة (هنا).

In Turkey, a brand-new hairline (and a stay in a plush hotel) are available for a fraction of the cost of a stateside clinic https://t.co/gXQSWtlPut — GQ Magazine (@GQMagazine) July 5, 2022

كما يتوافد السياح على الاستفادة من هبوط العملة التركية لتسوق منتجات عديدة أخرى من الإلكترونيات وحتى البرمجيات والاشتراكات الرقمية والأدوية أيضا.