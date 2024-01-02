محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بـ ملياري نسمة، جيل ألفا أكبر جيل في تاريخ العالم، يدخل الساحة مع تقاعد جيل إكس

محرر في الموقع by محرر في الموقع

يمكن تحديد جيل ألفا أكثر على أنه الجيل الذي ولد في الفترة من 2010 إلى 2024، وحين يكتمل عدد أفراد هذا الجيل بنهاية2025 سيكون عددهم حوالي ملياري نسمة- وهو أكبر جيل في تاريخ العالم بحسب مارك مكريندل، الباحث الاجتماعي الذي أطلق اسم “جيل ألفا” وحدد شريحته العمرية بدقة، وقدّر أن هناك 2.8 مليون شخص يولدون كل أسبوع على مستوى العالم .

جيل ألفا، الجيل الوحيد الذي ولد في الألفية الثالثة أي القرن الحادي والعشرين (سمي ألفا وهو حرف لاتينية كناية عن الترتيب الأول Gen Alpha) ، أكبرهم عمره حوالي 13 عامًا، وأصغرهم سيولد في العام المقبل.

لقد واجه الجيل الجديد هذا أزمة المناخ والجائحة – ويمكن لأفراده إنفاق الأموال بسهولة أكبر من أقرانهم الأكبر والأكثر ذكاءً في الإنفاق ويطلق عليهم لقب أطفال أيباد وتيك توك.

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