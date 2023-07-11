سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بـ 1.9 مليار دولار، الحكومة المصرية تبيع أصول مملوكة للدولة

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إن مصر حققت عقودا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن العقود تضمنت صفقة لبيع حصص أقلية في ثلاث شركات لصندوق أبوظبي للثروة السيادية (القابضة إيه.دي.كيو) مقابل 800 مليون دولار، وصفقة لجمع 700 مليون دولار عن طريق زيادة رأس مال شركة تمتلك مجموعة فنادق في مصر.

تحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة. وواجه البرنامج تأخيرات في الأشهر الماضية مما زاد الضغط على الجنيه المصري الذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ أوائل العام الماضي.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي في القاهرة، حضره عدد من الوزراء، إن الحكومة قد تجاوزت الربع تقريبا فيما يتعلق بقائمة تضم 32 شركة حكومية أعلنت العام الماضي أنها ستبيع حصصا فيها، وتستعد لبيع حصص في شركات أخرى لاحقا.

وأضاف مدبولي أن مصر تتوقع زيادة التدفقات الداخلة من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار سنويا بحلول عام 2026.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...