بــارد العربية تقّر أنها ليست عبقرية وتبشر بمكيفات الطاقة الشمسية خلال 3 سنوات

أعلنت غوغل اليوم عن إضافة اللغة العربية إلى Bard، أداتها المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وتزعم أنها تساهم في تنمية الإبداع عبر تقديم أفكار جديدة، واستكشاف العالم عبر تحليل المواضيع من جوانب مختلفة ، والتشجيع على الإنتاجية من خلال تلخيص المحتوى المتاح وتبسيط المفاهيم المعقدة بحسب بيان صحفي.

منصة الذكاء الاصطناعي بارد Bard ، تتوفر أصبحت باللغة العربية مع مزايا مثل واجهة المستخدم العربية كما تدعم الكتابة من اليمين إلى اليسار، وفهم الأسئلة بأكثر من 16 لهجة عربية، فضلا عن فهم الطلبات التي تتضمن كلمات باللغة العربية ولغة أخرى بنفس الوقت.

وبالاستفسار من الأداة إن كانت تتعلم بالتجارب مع ما يطلب منها، أقرت ذلك نافية أنها عبقرية.





يذكر أن غوغل، كشفت عن قرابة 100 منتج وخدمة في شهر مايو الماضي تضمن إصدارا تجريبيا من بارد. وساهم ذلك في رفع أسهم شركة «ألفابيت» الشركة الأم لغوغل لنحو 34 % حيث أنهى مؤشر ناسداك الأشهر الستة الأولى من العام بارتفاع 32%. وهذه هي أكبر قفزة في النصف الأول في مؤشر التكنولوجيا الثقيلة منذ عام 1983. واكتسبت أسهم التكنولوجيا العملاقة قوة دفع جديدة من الذكاء الاصطناعي.