(زاوية/ رويترز) – وافق مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، على تخصيص 416.9 مليون دولار لمشروع إنشاء أنبوب تصدير بحري ثالث للنفط، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويسعى العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إلى زيادة طاقة تصديره للنفط، وفي إطار هذا أعلنت شركة نفط البصرة الحكومية، سابقاً، عن مشروع خط أنابيب تصدير بحرية يتضمن أنبوبي تصدير بحريين سيرفع طاقة تصدير النفط الخام من جنوب البلاد إلى 6 مليون برميل يومياً في العام 2026.

ووفق وكالة واع، ستكون الطاقة التشغيلية لخط التصدير البحري الثالث مليوني برميل يومياً، والذي كانت شركة البصرة تعاقدت مع شركة بوسكاليس الهولندية بشأنه.

ويهدف أنبوب التصدير البحري الثالث -وهو من المشروعات الاستراتيجية المهمة في جنوب العراق- إلى زيادة الطاقات التصديرية من جنوب البلاد، بحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي.

وحقق العراق خلال 2022 إيرادات من تصدير النفط الخام تخطت الـ 115 مليار دولار.