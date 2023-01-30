. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

بغداد: إيران توقف بشكل كامل تجهيز الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية

الحكومة العراقية تعمل على معالجة مشكلة استيراد الغاز من إيران بمعدل 40 مليون متر مكعب يومياً بالتعاون مع شركات عالمية لاستثمار الغاز العراقي

إيران أوقفت بشكل كامل تجهيز الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية

. .. by . ..
إيران أوقفت بشكل كامل تجهيز الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية

 (د ب أ) – أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أمس الأحد أن استيرادات العراق من الغاز الإيراني متوقفة حالياً بشكل كامل لأغراض صيانة الأنبوب داخل الاراضي الإيرانية.

وأضاف للصحفيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في العراق أن “تجهيز الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق متوقف بشكل كامل”.

وأوضح أن “هذا التوقف تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميجاواط منها في بغداد 4500 ميجاواط ونسعى في زيارتنا المرتقبة إلى إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني”.

وقال إن “مفاوضاتنا مع السعودية والأردن وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطاً متقدمة للوصول إلى الربط الثنائي للطاقة الكهربائية”.

وأكد أن “العراق عازم على حسم قضية الطاقة الكهربائية من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية فقط ولدينا حالياً عقود مهمة مع شركة سيمنس الألمانية وجنرال إلكتريك الأمريكية لتنفيذ مشاريع مهمة بعضها سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي”.

وقال الوزير العراقي إن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً هو 15 ألف ميجاواط من أصل 24 ألف ميجاواط بسبب توقف إيران بتجهيز الغاز للمحطات العراقية.

وأضاف أن الحكومة العراقية تعمل حالياً على معالجة مشكلة استيراد الغاز من إيران بمعدل 40 مليون متر مكعب يومياً بالتعاون مع شركات عالمية رصينة لاستثمار الغاز العراقي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا