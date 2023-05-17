بغداد، لقطة للعاصمة العراقية من رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

نشر سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي صورة التقطها للعاصمة العراقية بغداد قائلا:بغداد ليلًا من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ.. موطن بيت الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم.. لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم”

وكان رائد الفضاء الإماراتي قد قام مؤخرا بمجموعة من الأبحاث على أجهزة تجريبية تدعم أبحاث بيولوجيا الفضاء المتقدمة، برفقة زميله فرانك روبيو من «ناسا»، وذلك في وحدة مختبر «كيبو» بالمحطة الدولية.

ومن المقرر أن يباشر النيادي خلال هذه الفترة إجراء التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية، التي اختارها مركز محمد بن راشد للفضاء ليجريها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.تجارب مستمرة

#بغداد ليلًا من الفضاء.. بغداد دجلة والفرات.. بغداد الحضارة والتاريخ..

موطن بيت الحكمة التي جمعت العلماء ونشرت العلم للعالم..?

لولا بغداد لما وصلت البشرية إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه اليوم ..??♥️ pic.twitter.com/tD0vDoFIOh — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 17, 2023