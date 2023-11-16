شاهد إندريك، بعمر 17 البرازيلي الصاعد سيخطف الانظار اليوم مع منتخب البرازيل

أنظار محبي كرة القدم ستتابع بشغف إندريك فيليبي أصغر لاعب برازيلي في السابعة عشر من عمره في مباراة اليوم في كولومبيا، وهي أولى مشاركاته ضمن تصفيات كأس العالم.

البرازيلي الشاب إندريك أصبح لديه حاشيته الخاصة من معالج فيزيائي وشيف ومدير تسويق فضلا عن توقيعه مع وكالة جي زي، ولعب إندريك سبع مرات مع بالميراس عندما وافق ريال مدريد على صفقة بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.

ورفض إندريك مؤخرا عروضا من باريس سان جرمان وتشيلسي لينضم لنادي ريال مدريد، ويتطلع محبو كرة القدم إلى مشاهد هذا الشاب الذي تذكر موهبته بأسماء كبيرة مثل بيليه وصعد نجمه عندما سجل 165 هدفا في 169 مباراة لفريق شباب بالميراس، ورفض عروض من تشيلسي وباريس سان جيرمان لينضم إلى زميليه في المنتخب الوطني فينيسيوس جونيور ورودريغو في نادي ريال مدريد. ولم يسبق أن شارك لاعب بسن 17 سنة مع منتخب البرازيل عدا عن بيليه ونجمين من الستينيات، إيدو وكوتينيو، وكانوا ثلاثتهم أصغر سناً.