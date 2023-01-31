بعد نحو عام ونصف العام على إغلاق صفحات «الحياة» على الشبكات الاجتماعية، أعلنت دار الحياة في بيان أنها “(ممثلة في شركاتها ذات المسؤولية المحدودة في دول العالم) عن عزمها على جدولة ديونها بالاتفاق مع الدائنين، وتحويل صحيفة الحياة (التي أكملت عامها السابع والسبعين – ٢٨ يناير ١٩٤٦) الى شبكة تواصل اجتماعية مخصصة لنخبة القراء والصحافيين العرب.

كما نشر الرئيس التنفيذي لـ«الحياة» السعودي إبراهيم بادي في تغريدة على تويتر، عن رجوع صفحات «الحياة»، ناشراً بياناً توضيحياً مقتضباً عن المرحلة المستقبلية للدار.

لكنه أغفل المصارحة بما يقصده بجدولة الديون، خاصة تفاصيل حقوق المصروفين ممن لم يتقاضوا أتعابهم منذ خمس سنوات بعدما أغلقت الدار ابوابها، الدار التي تأسست عام 1988 في لندن انتقلت إلى بيروت عام 2000، ثم توقفت.

ويضيف البيان أنه:”اذ تعلن دار الحياة ذلك تؤكد التزامها بتنمية حرية الصحافة العربية وتعزيز مفهوم الاستقلال المالي للاعلام، خصوصا بعد بزوغ صحافة المواطن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – بإيجابياتها وسلبياتها – وهو ما يجب ان نتكيف معه ونستوعبه ونستخدمه في سبيل تحقيق مثلنا واهدافنا.

فالصحافة في عرفنا هيئة رقابة بيد الجمهور وحارس للقيم ومرب ومؤرخ على السواء، وما يميز حق الصحافي في حرية التعبير عن حق اي مواطن آخر: موضوعيته وصدقه واحترامه سائر الآراء ووجهات النظر (اي تقديمه مادة صادقة وموثقة ومتزنة) من دون اختراع معارك وهمية، او الوقوع في فخ السلطة البديلة.

لذا سننمي في شبكتنا الاجتماعية المتخصصة رأس المال البشري للصحافة العربية، متجاوزين مفهوم التنافس بين المؤسسات الإعلامية، وصولا الى تقديم رغبة نخبة القراء كأولوية بالاعتماد على الذكاء الصناعي والتكامل مع الصحافيين المستقلين والاكاديميين.

وسندعو الى تجمعات افتراضية بناءة صوتية ومرئية، لتبادل الخبرات وتطوير المجال من خلال التدريب والكتابة اولا، وسنتكامل مع المعلنين والمسوقين والتقنيين، وسنستعين بمفاهيم تطوير الأعمال وثقافة الشركات لتطوير شبكة صحافيي الحياة وقرائها.

وستسعى الشبكة الى الصدقية العالية ورفع سقف حرية التعبير وتعزيز التعايش وتحسين جودة الحياة عبر القصص الصحافية من دون تجاوز قوانين اي دولة عربية او التحريض (تأليب الرأي العام) او المساس (الاساءة اللفظية) بالرموز والشخصيات العامة والاديان.

اخيرا ندعو المختصين والراغبين في المشاركة في الفترة التجريبية (كتابة وقراءة ومشورة) التي ستنطلق بعد عام (يناير ٢٠٢٤) الى التسجيل من خلال الرابط.

(١)

تُعلن دار الحياة (ممثلة في شركاتها ذات المسؤولية المحدودة في دول العالم) عن عزمها على جدولة ديونها بالاتفاق مع الدائنين، وتحويل صحيفة الحياة (التي أكملت عامها السابع والسبعين – ٢٨ يناير ١٩٤٦) الى شبكة تواصل اجتماعية مخصصة لنخبة القراء والصحافيين العرب. https://t.co/MRqHri9IGj — ابراهيم بن غانم بن بادي (@ibadei) January 28, 2023