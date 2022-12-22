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بعد 77 عاما.. إدانة امرأة تسعينية بجرائم حرب نازية خلال الحرب العالمية الثانية

أدانت محكمة ألمانية امرأة يقترب عمرها من مئة عام بتهمة المشاركة في جرائم حرب نازية إبان الحرب العالمية الثانية
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أفادت وسائل إعلام ألمانية أنه تمّ إدانة “إرمجارد فورخنر” التي تبلغ من العمر سبعة وتسعين عاما بجرائم حرب نازية، خلال فترة عملها كاتبة على الآلة الكاتبة في معسكر اعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية.

وبحسب ما أوردت محطة (إن.دي.آر)، فإن محكمة ألمانية دانت العجوز التسعينية بالمشاركة في قتل أكثر من عشرة آلاف وخمسمئة شخص.

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وذكر التقرير أن:

  • محكمة إقليمية في بلدة “إيتزهو” شمال البلاد حكمت على إرمجارد فورخنر بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ.
  • صدر الحكم بموجب قانون الأحداث نظرًا لأن عمرها كان 18 عامًا فقط في وقت ارتكاب الجرائم.
  • عملت فورخنر في معسكر اعتقال «شتوتهوف» بين عامي 1943 و1945. وتأجل بدء محاكمتها في سبتمبر 2021 حينما هربت لفترة وجيزة، وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.
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ومات نحو 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في «شتوتهوف» بالقرب من «جدانسك» التي تقع اليوم في بولندا. وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون.

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