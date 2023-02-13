بعد 170 ساعة، تواصل انتشال أحياء محاصرين تحت أنقاض الزلزال

لا تزال أنباء انتشال أحياء حوصروا تحت أنقاض الزلزال في تركيا وسوريا، تتواصل بعد اسبوع تقريبا من وقوع الزلزال ونقلت وكالة الأناضول، نبأ إنقاذ طفل بعد 163 ساعة وبعدها بساعات كشفت عن انقاذ امرأة أمضت 170 ساعة محاصرة في بناء تهدم بالزلزال.

واشار التقرير إلى تمكن فرق الإنقاذ التركية، الأحد، من إنقاذ طفل بعمر 7 أعوام من تحت الأنقاض بولاية هطاي بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال.

وحسب مراسل الأناضول، تواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين من الكارثة تحت الأنقاض.

وأنقذت الفرق الطفل مصطفى بولاية هطاي، بعد 163 من الانتظار تحت الأنقاض.

ووسط صفقات التشجيع، سلمت الفرق الطفل مصطفى للفرق الطبية لإسعافه إلى المستشفى.

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وذكرت الوكالة أن عمليات إنقاذ العالقين لا تزال مستمرة بعد ساعات طويلة تحت الأنقاض تعمل فرق البحث في سباق محموم مع الزمن في عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق التركية التي ضربها زلزالان مدمران بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات قبل أيام.