محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

بعد 136 عاما.. أحد أقدم شعارات العالم يذهب مع التطوير

محمد علي by محمد علي
شعار جونسون آند جونسون الجديد
شعار جونسون آند جونسون الجديد

بعد نحو 136 عاما من استخدامه، قررت شركة “جونسون آند جونسون” عملاق منتجات الرعاية الصحية تغيير شعارها.

وقررت الشركة استبدال الشعار بآخر جديد يبدو عصريا ويعكس التركيز على الأدوية والأجهزة الطبية.

شعار جونسون آند جونسون القديم
شعار جونسون آند جونسون القديم

تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين بالشركة أن التغيير يتضمن درجة مختلفة من اللون الأحمر، ويستهدف الاعتراف بتحول “جونسون آند جونسون” إلى “شركة رعاية صحية خالصة”.

وقالت سكاي نيوز عربية إن الشعار القديم يعد “أحد شعارات الشركات الأطول استخداما في العالم”، حسبما أعلنت “جونسون آند جونسون” في منشور على موقعها الإلكتروني عام 2017.

ولاحظت مستشارة التسويق، لورا ريس، أن العديد من الأطفال لم يعودوا يتعلمون الكتابة بخط متصل في المدارس، وقالت إن الناس ربما يعرفون التوقيع، لكنهم قد لا يستطيعون قراءته بالضرورة.

ويبدو الشعار الجديد أسهل وسيجذب الانتباه.

وسيظل الشعار الأصلي، المبني على توقيع المؤسس جيمس وود جونسون، موجودا لبعض الوقت على المنتجات الاستهلاكية مثل شامبو الأطفال الذي سيصبح لاحقا تحت علامة “كنفيو”، وهي شركة جديدة انفصلت مؤخرا عن “جونسون آند جونسون”.

شعار جونسون آند جونسون الجديد
شعار جونسون آند جونسون الجديد
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