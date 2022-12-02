بعد 12 عاما…غانا على موعد مجددا مع لويس سواريز في مباراة حاسمة أخرى بكأس العالم

لا تزال مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010 واحدة من أشهر المواجهات فيي تاريخ المسابقة بأحداثها المثيرة التي انتهت بصعود سواريز ورفاقه إلى المربع الذهبي.