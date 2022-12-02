.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

بعد 12 عاما…غانا على موعد مجددا مع لويس سواريز في مباراة حاسمة  أخرى بكأس العالم

لا تزال مباراة غانا وأوروجواي في كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010 واحدة من أشهر المواجهات فيي تاريخ المسابقة بأحداثها المثيرة التي انتهت بصعود سواريز ورفاقه إلى المربع الذهبي.
.ط by

المواجهة حاسمة لاقتناص بطاقة التأهل

  • يلتقي منتخبا غانا وأوروجواي الجمعة في مباراة حاسمة بالمجموعة الثامنة في كأس العالم بقطر ستحدد الفريق المتأهل إلى دور الستة عشر.
  • الفوز يضمن للمنتخب الأفريقي بطاقة التأهل إلى أدوار خروج المغلوب ويكفيه التعادل أيضا في حال فوز البرتغال على كوريا الجنوبية.
  • مهمة أوروجواي أصعب; فالفوز لا يكفيها للتأهل بل تحتاج معه إلى فشل كوريا الجنوبية في التغلب على البرتغال.

المباراة تعيد للأذهان لقاء جنوب أفريقيا “التاريخي”

  • وصلت المباراة إلى آخر ثواني الشوط الإضافي الثاني والنتيجة التعادل بهدف لكل فريق حين حرم سواريز المنتخب الغاني من هدف قاتل بتصديه بيديه للكرة على خط المرمى.
  • طرد حكم المباراة سواريز واحتسب ركلة جزاء للفريق الغاني لكن أسامواه جيان أضاع الفرصة الذهبية
  • لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح وخسر الغانيون المباراة كذلك الفرصة التاريخية لحمل لقب أول منتخب أفريقي يصعد إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم، واكتسبوا في المقابل عداوة “سواريز”.

اقرأ أيضا

النصر السعودي “يلاحق” كريستيانو رونالدو بعرض خيالي

كأس العالم2022: لماذا تظاهر صحفيون إسرائيليون بأنهم من الإكوادور والبرتغال؟

كأس العالم: بنزيمة يشارك في مباريات فرنسا المتبقية

سواريز لا يشعر بندم

  • بعد 12 عاما من الليلة المشهودة، يصر سواريز، البالغ من العمر 35 عاما ويلعب حاليا في أحد أندية الدوري المحلي ببلاده، على أنه لا يوجد ما يدعوه للشعور بالأسف.
  • قال سواريز في تصريحات قبيل مباراة الجمعة “لا أعتذر عن ذلك…لكن اللاعب خسر ضربة الجزاء…ربما كان من الممكن أن أعتذر إن كنت قد تسببت في إصابته وحصلت على بطاقة حمراء”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا