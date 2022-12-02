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آخر الأخبار - بعد 12 عاما…غانا على موعد مجددا مع لويس سواريز في مباراة حاسمة أخرى بكأس العالم
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الجمعة 2 ديسمبر 2022 الجمعة 2 ديسمبر 2022
المواجهة حاسمة لاقتناص بطاقة التأهل
يلتقي منتخبا غانا وأوروجواي الجمعة في مباراة حاسمة بالمجموعة الثامنة في كأس العالم بقطر ستحدد الفريق المتأهل إلى دور الستة عشر.
الفوز يضمن للمنتخب الأفريقي بطاقة التأهل إلى أدوار خروج المغلوب ويكفيه التعادل أيضا في حال فوز البرتغال على كوريا الجنوبية.
مهمة أوروجواي أصعب; فالفوز لا يكفيها للتأهل بل تحتاج معه إلى فشل كوريا الجنوبية في التغلب على البرتغال.
المباراة تعيد للأذهان لقاء جنوب أفريقيا “التاريخي”
وصلت المباراة إلى آخر ثواني الشوط الإضافي الثاني والنتيجة التعادل بهدف لكل فريق حين حرم سواريز المنتخب الغاني من هدف قاتل بتصديه بيديه للكرة على خط المرمى.
طرد حكم المباراة سواريز واحتسب ركلة جزاء للفريق الغاني لكن أسامواه جيان أضاع الفرصة الذهبية
لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح وخسر الغانيون المباراة كذلك الفرصة التاريخية لحمل لقب أول منتخب أفريقي يصعد إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم، واكتسبوا في المقابل عداوة “سواريز”.
سواريز لا يشعر بندم
بعد 12 عاما من الليلة المشهودة، يصر سواريز، البالغ من العمر 35 عاما ويلعب حاليا في أحد أندية الدوري المحلي ببلاده، على أنه لا يوجد ما يدعوه للشعور بالأسف.
قال سواريز في تصريحات قبيل مباراة الجمعة “لا أعتذر عن ذلك…لكن اللاعب خسر ضربة الجزاء…ربما كان من الممكن أن أعتذر إن كنت قد تسببت في إصابته وحصلت على بطاقة حمراء”.
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