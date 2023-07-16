يشهد زوار الحرم المكي من مصلين ومعتمرين في مكة المكرمة بعد يومين مشاهد حية لارتداء الكعبة المشرفة ثوبها الجديد تزامناً و دخول السنة الهجرية الجديدة، و كعادة سنوية تستبدل فيها كسوة الكعبة رداءها المصنف على أنه الأغلى في العالم، حيث يزن 56 قطعة من الذهب.

و زوار الحرم المكي من مصلين و معتمرين سيشهدون كسوة الكعبة مع مطلع العام الهجري الجديد 1445هـ.، التي تدرب على تغييرها والتحقق من جودتها 15 موظفاً .

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين) وتدريب 15 موظفاً على تغييرها والتحقق من جودتها.

Men embroider the Kiswa, a silk cloth covering the Holy Kaaba, ahead of the annual haj pilgrimage, at a factory in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, August 5, 2019. Picture taken August 5, 2019. REUTERS/Umit Bektas

وقد رفعت «رئاسة شؤون الحرمين»، اليوم (الأحد)، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار، وقامت بتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع، كما جرت العادة السنوية، وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة “أمجد الحازمي ” ، أن المجمع أكمل جميع الاستعدادات لتغيير ثوب الكعبة المشرفة، مطلع العام الهجري الجديد1445، مضيفاً أن تغيير الثوب سيتم وفق خطط تشغيلية للمهمة، لضمان إنهائها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.















