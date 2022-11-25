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كأس العالم 2022: مع نهاية الجولة الأولى.. إليك قائمة هدافي المونديال

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مع نهاية الجولة الأولى من مباريات كأس العالم المقامة في قطر 2022 بدأ صراع الهدافين يشتعل، في ظل تألق العديد من اللاعبين الذين أظهروا مهارات كبيرة.
ويأتي على رأس الهدافين جيرو من فرنسا، وساكا من الأرجنتين، وفالنسيا من الإكوادور، فيما اكتفى كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف وحيد لضمان المزاحمة على لقب هداف كأس العالم.

كأس العالم: كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في تاريخ البطولة؟

قائمة هدافي كأس العالم بعد الجولة الأولى لا تحدد كثيرا اتجاه ترتيب الهدافين، خاصة وأن بعض اللاعبين سيلعب مباريات أكثر بحكم تأهل منتخبه للأدوار الإقصائية، فيما قد يخرج لاعبون من السباق بسبب عدم قدرة منتخبهم على مواصلة اللعب بالبطولة.
هدافو كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى هم:
• أولفييه جيرو، منتخب فرنسا، هدفان.
• إينير فالنسيا، منتخب الإكوادور، هدفان.
• بوكايو ساكا، منتخب إنجلترا، هدفان.
• مهدي طارمي، منتخب إيران، هدفان.
• فيران توريس، منتخب إسبانيا، هدفان.
• ريتشارليسون، منتخب البرازيل، هدفان.
• سالم الدوسري، منتخب السعودية، هدف.
• كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال، هدف.
• ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، هدف.
• كيليان مبابي، منتخب فرنسا، هدف.
مسجلي الهدف الوحيد تطول قائمتهم، لكن مباريات المونديال لا تزال في بداياتها والسباق سيحتدم أكثر وأكثر مع التقدم في أدوار البطولة.

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