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بعد موافقة الحكومة المصرية: ما هي شروط تملك الأجانب للأراضي؟

في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير السيولة بالعملة الأجنبية، وافقت الحكومة المصرية، على تملك الأجانب للأراضي لكن بشروط، فما هي؟
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أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر بيانًا أعلنت فيه الموافقة على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب عن طريق:

  • الأمر المباشر أي دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة.
  • سداد كامل قيمة الأرض بالدولار وتحويلها من خارج مصر.
  • تخصيص الأرض في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار.
  • يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.
  • السماح للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها.

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النتائج المترتبة على تخصيص الأراضي للأجانب

في تصريح لمحطة Cnbc الأمريكية قال معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، إن القرار سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.

وتوقع عباس إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر، مشيرا إلى وجود طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة.

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