ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بعد مقابلته للطفل السوري رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال

بعد مقابلته للطفل السوري رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلزال

فاد تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الأحد، بأن نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أرسل طائرة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أفاد تقرير أمس الأحد، بأن نجم النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أرسل طائرة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رونالدو تكفل بتكاليف الحمولة، والتي شملت خياما و أغذية وبطانيات وحليب أطفال وإمدادات طبية.

وأرسلت هذه المساعدة بحسب التقرير إلى المتضررين من الزلزال في سوريا  وتركيا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات السخية، حيث سبق له أن دفع تكاليف جراحة دماغ طفل بكلفة 83 ألف دولار، وتبرع بمبلغ 165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال.

كذلك تبرع رونالدو بمليون و200 ألف دولار للمستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

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