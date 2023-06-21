بعد كريم بنزيمة، نغولو كانتي يصبح اتحادياً

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، عن ضمه رسمياً لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي لمدة ثلاث سنوات.

ونشر نادي الاتحاد الجداوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب تشلسي الإنكليزي السابق البالغ 32 عاماً يستعرض العقود المقدمة له ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه “هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن”.

وأضاف الاتحاد أن عقد كانتي الذي سيرتدي الرقم 7 “يمتد لثلاث سنوات… وتم توقيع العقد صباح أمس الثلاثاء بعد أن أكمل فحوصاته الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي”.

وكان الاتحاد قد نجح في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً) الهداف السابق لريال مدريد الإسباني وحامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، يوم 6 يونيو/حزيران الماضي.

ونشر النادي مقطع فيديو لبنزيمة يخاطب مواطنه قائلاً “مرحبا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز بوكس تو بوكس (لاعب الوسط الدفاعي) في العالم والآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية. أراك في جدة”.

كريم بن زيما مرحبآ بكانتي في اعظم نادي بالسعوديه واسيا ? pic.twitter.com/LmcZUz7TDz — مشعل بن عبدالرحمن الجعيد (@MishalAlguaid) June 20, 2023

ورد كانتي “شكراً كريم سعيد برؤيتك مجدداً، شكراً على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب في العالم وأنا متحمس جداً للعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة. اراك قريباً” في اشارة إلى ملعب نادي الاتحاد الجوهرة المشعة.

وكتب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي “يسير العمل في كل وقت واتجاه ومهما بلغت التحديات ليكون الفريق في الموعد الموسم المقبل ليس فقط من أجل اسم نادينا ولكن لتمثيل الكرة السعودية في استضافة المونديال العالمي في مملكتنا الغالية والبطولة الآسيوية والبطولات المحلية.. مرحباً بنمرنا الجديد كانتي”.

وتستضيف السعودية كأس العالم للأندية المقبلة في ديسمبر/كانون الأول المقبل بمشاركة الاتحاد كونه بطل الدوري في الدولة المضيفة.

وكان كانتي، لاعب الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة وصاحب 53 مباراة دولية، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي في 2016 وتشلسي في 2017، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا مع الفريق اللندني في 2021. وبدأ مسيرته مع بولوني في 2012، ثم حمل ألوان كاين بين 2013 و2015 قبل الانتقال إلى ليستر سيتي.

وتعرض كانتي إلى سلسلة من الاصابات ابعدته ستة أشهر عن الملاعب في الموسم المنصرم.

ولم يخض اللاعب الذي انتهى عقده مع الـ ”بلوز” سوى تسع مباريات بينها سبع في الدوري الإنجليزي واثنتان في دوري الأبطال، وابعدته الاصابة عن مونديال قطر 2022 الأخير.

وتستمر انتدابات الأندية السعودية للاعبين المخضرمين المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا بعد بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى النصر في يناير/كانون الثاني الماضي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف السنة.