بعد غد الأحد، انطلاق أسبوع الصناعة لعرض فرص الاستثمار الصناعي بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تنظيم أسبوع الصناعة مطلع الأسبوع المقبل، ابتداء من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس في مختلف مراكز دعم المنشآت في مدينة الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي الخبر وجدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع الصناعي بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتضم فعاليات أسبوع الصناعة -التي يحضرها المهتمون ورواد الأعمال- أكثر من 25 لقاء حضوريا وافتراضيا بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف توحيد الجهود واستعراض الفرص الواعدة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في بدء ممارسة النشاط الصناعي، والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات الموجهة لهذا القطاع.

يذكر أن “منشآت” قدمت حزمة من البرامج والمبادرات المتخصصة لدعم القطاع الصناعي بهدف رفع مستوى الوعي بالقطاع الصناعي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات والجلسات النقاشية مع المسؤولين، إضافة إلى إطلاق دليل المستثمر الصناعي الذي يسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع. كما عملت منشآت على العديد من الخدمات لتحسين أداء المنشآت في القطاع الصناعي وتحقيق النمو والتوسع عبر معرفة التحديات والصعوبات بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى أسواق جديدة.

يشار إلى أن “منشآت” مستمرة في تنظيم سلسلة أسابيع مراكز دعم المنشآت التي تتناول مستجدات مختلف القطاعات الواعدة خدمةً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في المملكة.