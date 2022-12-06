بعد “طلاق” اليونايتد عن حب: الغموض مازال يحيط بـ “وجهة” رونالدو المقبلة

رغم إعلان صحيفة ماركا المثير في وقت سابق أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيلعب مع نادي النصر السعودي بناء على اتفاق مدته عامين ونصف بقيمة إجمالية للصفقة تقترب من 212 مليون دولار في الموسم، وتتضمن 105 مليون دولار للتوقيع، إلا أن الغموض مازال يخيم على محطة “الدون” المقبلة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

ليس بعد

فقد أشارت تقارير إلى أن كريستيانو رونالدو لم يتخذ قرارا بعد بشأن فريقه المقبل، لكن الفرق السعودية تقود المطاردة:

أكدت مصادر مقربة من رونالدو لصحف بريطانية أنه لم يحزم أمره بعد

قال المقدم التلفزيوني بيرس مورغان، حليف اللاعب، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

عرض مرفوض

في مقابلة مثيرة للجدل مع مورغان الشهر الماضي، أكد لاعب مانشستر يونايتد آنذاك أنه رفض عرضا بقيمة 350 مليون يورو (363 مليون دولار) للعب في السعودية. وقالت قناة سكاي سبورتس التلفزيونية، التي لها حقوق حصرية في بث غالبية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، إن السعودية كانت الوجهة الأكثر احتمالا لرونالدو وأن النصر قدم أفضل عرض، كما أكدت بي بي سي أن العرض قدمه نادي النصر.

اهتمام سعودي

يعتقد أن العديد من الفرق في السعودية مهتمة بضم رونالدو:

إذا انضم النجم البرتغالي إلى النصر، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، فقد تكون أول مباراة له في بداية عام 2023 ضد الطائي الذي يوجد في منتصف الترتيب.

قيل أيضا إن نادي الهلال، الذي يحتل حاليا المركز الرابع، مهتم أيضا بضم رونالدو

من شأن الانضمام للدوري السعودي أن يجعل رونالدو على الفور لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم وأي عقد من هذا القبيل من المرجح أن يشمل العمل الترويجي خارج السعودية

منتخب البرتغال

مع ظهور السعودية كوجهة قادمة محتملة لرونالدو، لن تدخل ملحمة الانتقالات نهايتها إلا بعد أن تكمل البرتغال مباريات كأس العالم. وقد بدأ رونالدو كل مباريات البرتغال حتى الآن في نهائيات كأس العالم، ولن يقبل أي تعليق عام حول مستقبله مع التركيز على منتخب البرتغال في مونديال قطر.

طلاق.. عن حب

بعد الفراق، ومغادرة النجم البرتغالي مانشستريونايتد في وقت سابق من شهر نوفمبر/الماضي، أصدر بيانا بهذا الشأن وقد رد النادي على بيانه ببيان مماثل:

قال رونالدو:”بعد محادثات مع مانشستر يونايتد، اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا، أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدا، يبدو أنه الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد، وأتمنى لمان يونايتد كل التوفيق”.

قال مانشستر يونايتد: “النادي يشكره على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، وتمنوا له ولعائلته التوفيق”.