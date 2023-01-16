بعد صنع بصمة بلاستيكية للتحايل على الدوام.. إلزام 100 موظف كويتي بإعادة رواتبهم

ألزمت محكمة كويتية، في قضيتين مختلفتين، 100 موظف في وزارة الكهرباء والماء بإعادة رواتبهم بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، في تقرير مقتضب، أنه في قضيتين مختلفتين، ألزمت محكمة الاستئناف 100 موظف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإعادة جميع الرواتب التي استلموها خلال فترة تزويرهم بصمة العمل وعدم حضورهم للعمل، بالرغم من أنهم أعادوا تلك المبالغ خلال التحقيقات معهم في النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن بعض المتهمين كانوا خارج الكويت، ويقوم آخرون بالبصمة نيابة عنهم، بعد عمل بصمة بلاستيكية لهم، حيث تم اعتبار قيامهم بالجرم تهمة استيلاء على المال العام.

ونظام البصمة هي الاثبات الوحيد للحضور والانصراف لدى دوائر الجهات الرسمية في الكويت. ويبدأ الدوام الرسمي الساعة 7:30 صباحاً ويسمح بإثبات حضور الموظف حتى 8 صباحاً ويحتسب التأخير من 8:01 صباحاً، ونهاية الدوام الرسمي تكون عند الساعة 2:30 ظهراً من الأحد حتى الخميس. ويحرم الموظف من راتب ربع يوم إذا كان التأخير أقل من نصف يوم، ويحرم من راتب نصف يوم إذا كان التأخير أقل من ثلاثة أرباع اليوم.

ويحتج كثيرون في الكويت على تطبيق نظام البصمة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين وسط انتقادات تطال النظام ممن اعتبروه غير ضرورياً وإجراءً يسيء لهم.