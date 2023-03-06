بعد شهر على الكارثة.. الزلزال المدمّر حصد أرواح 45968 شخصاً في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الاثنين، في ذكرى مرور شهر على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وجارتها سوريا أن العدد الإجمالي للقتلى في تركيا بعد الزلزال الهائل وسلسلة الهزات الارتدادية بلغ 45968 شخصاً.

واشار صويلو أن من بين الضحايا 4267 سوريا “مسجلين لدى إدارة الهجرة”.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، فإن أكثر من 4500 شخص لقوا حتفهم في شمال غرب سوريا.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، لقي 1414 شخصًا حتفهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، ما يرفع إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى ما لا يقل عن 5914 شخصا.

وبلغ العدد الإجمالي للقتلى في جميع أنحاء سوريا وتركيا 51882 شخصا في أعقاب الزلزل المدمر والهزات الارتدادية التي تلته ووقعت في 6 شباط/فبراير الماضي وبعده.