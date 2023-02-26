قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري نجل رئيس النادي، إن المجلس سيقرر خلال اجتماع مقرر اليوم الأحد الموقف من عزل مرتضى من منصبه بحسب سكاي نيوز.

وعن حالة والده بعد تأييد حكم حبسه، قال أحمد مرتضى منصور لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الحمد لله. لن نعلق الآن. المجلس يجتمع الخامسة مساء الأحد لبحث الموقف، ولا تعليق على الأمر حتى هذا الحين”.

محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، كانت قد حكمت من قبل بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، في قضية سب الخطيب ليصبح شهرًا بدلًا من سنة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. وقررت محكمة النقض رفض الطعن المُقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وتأييد الحكم بسجنه لمدة شهر مع الشغل، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

يأتي ذلك رغم الإعلان أن مجلس إدارة الزمالك اجتمع بشكل طارئ مساء السبت، وقرر تكليف عضو مجلس الإدارة سليمان وهدان للقيام بأعمال رئيس النادي مؤقتا، وإبلاغ وزارة الشباب والرياضة بذلك. وتنص اللائحة الاسترشادية للأندية المصرية، المنبثقة عن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على أنه في حال الحكم النهائي على عضو مجلس إدارة أحد الأندية بعقوبة مقيدة للحرية تزول عنه العضوية ويتم إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية، ووفق ذات اللائحة ففي حالة غياب رئيس النادي يتولى مكانه مؤقتا لحين إتمام انتخابات جديدة، نائبه أو أمين الصندوق أو أكبر الأعضاء سنا، وهو ما لا ينطبق على وهدان، مما قد يثير نزاعا قانونيا.