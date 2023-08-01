يترقب اليوم المسجلين في الوظائف التعليمية الشاغرة في وزارة التعليم السعودية الأعلان عن أسماء المرشحين للمقابلات لشغل الوظائف التعليمية، بعد إنتهاء عملية التقديم على الوظائف المعلن عنها والتي استمرت ست أيام.

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للجنسين، للعام الدراسي 1445، في تخصصات (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، الإدارة) في 47 إدارة تعليم بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف” جدارات” والشروط والمتطلبات وآلية التقديم عليها .

وحدّدت الوزارة الثلاثاء الماضي 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعداً لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، فيما ينتهي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وأكدت أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية، منوهة إلى أن التخصصات المستهدفة هي: رياضيات، كيمياء، فيزياء، أحياء، لغة إنجليزية، حاسب آلي، إدارة.

وأوضحت «التعليم» أن الهدف من إتاحة 11,551 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم للجنسين على رتبة «معلم ممارس» للعام الدراسي 1445 يتمثل في: توفير الكفاءات التعليمية العلمية لتحقيق المستهدفات الوطنية والأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم، الإسهام في المشاريع التطويرية للمسارات التخصصية للمرحلة الثانوية والاستمرار في تحسين وتجويد نواتج التعلم المعرفية والمهارية، تعزيز كفاءة مخرجات التعليم وصولاً إلى التنافسية العالمية.