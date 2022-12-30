بعد رونالدو وراموس.. النصر يعرض 170 مليون إسترليني على بوسكتس: علاقة شخصية قد تحسم الصفقة

لازالت شهية نادي النصر السعودي مفتوحة لضم لاعبين عالميين جدد؛ وآخرهم نجم برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، حسبما تداولت صحف عربية وأجنبية الخبر، الجمعة 30 ديسمبر/ كانون أول.

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، وتلقى عرضًا من نادي النصر السعودي بالانتقال إليه مقابل 170 مليون جنيه إسترليني.

جاء رقم 170 ضمن خبر أورده موقع كورة بلس عن صحيفة dailypost العالمية، فيما تحدثت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أيضا عن الصفقة، وتداولت مجموعة من الصحف والمواقع العربية خبر العرض.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد صرح بأنه لن يسمح بمغادرة بوسكيتس في يناير، وسيحاول إقناعه بأن يجدد عقده لبرشلونة في نهاية الموسم.

وفي المقابل قال بوسكيتس، قبل أيام:

إنه ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله ،

، وعندما بدا أن كل شيء يشير إلى أنه قرر الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي الموسم المقبل، أعاد قائد برشلونة النظر في الاستمرار في ارتداء قميص برشلونة العام المقبل.

ولكن التقارير تشير إلى أن العرض الذي تلقاه من النصر السعودي، لن يعرضه عليه برشلونة ،

، وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اللاعب استمع جيدًا للعرض المغري الذي عرضه النصر.

وارتبط النصر بالتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي يلعب في خط الوسط بنفس المركز الذي يلعب فيه بوسكيتس، لكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن البلوز يريد إبقاء كانتي في ستامفورد بريدج.

وقد تلعب العلاقة الشخصية التي تجمع المدير الفني للنصر جوران فوسيفيتش، ببوسكيتس دورا في حسم الصفقة، وقد كان فوسيفيتش يعمل في قسم الكشافة بالنادي الكتالوني، لكن في أكتوبر 2021 ترك منصبه ليصبح مديرًا فنيًا للنصر.

وتأتي أنباء التعاقد مع بوسكيتس، بعد أخبار قوية عن إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، وأحسن لاعب بالعالم لفترات، وكذلك ما تردد بقوة عن تلقي سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد لعرضا من النصر أيضا.