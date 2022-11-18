بعد خسائر FTX.. هل يبدأ قطاع التداول في العملات الرقمية في التراجع؟

سوق خفية نشطة خلال السنوات الأخيرة الماضية في العالم كله، وهو قطاع التداول في العملات المشفرة (الرقمية)، والذي وجد فيه المستثمرون ملاذا للاستثمار مع ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن ضربة قاسية وجهت مؤخرًا لذلك القطاع.



جاء ذلك بسبب إعلان منصة “إف تي إكس ـ FTX” إفلاسها (أحد أشهر منصات العملات المشفرة)، وتم الإعلان عن تصفية قرابة 130 شركة تابعة لها، وعلى الفور شهدت العملات المشفرة تراجعات حادة في القيمة السوقية، مع هروب جماعي للمستثمرين الصغار الساعين لتقليص خسائرهم.



ما هي العملة المشفرة؟

هي أي شكل من أشكال العملة موجود رقميًا أو افتراضيًا ويستخدم التشفير لتأمين المعاملات، ولا توجد سلطة إصدار أو تنظيم مركزية للعملات المشفرة، وبدلًا من ذلك تستخدم نظامًا لا مركزيًا لتسجيل المعاملات وإصدار وحدات جديدة.

ليست ملاذا آمنا



لا تخضع سوق العملات المشفرة لقواعد التسعير وفق العرض والطلب، مثل العقارات والذهب، لذلك لا يمكن التنبؤ بنتائجها، بحسب الدكتور خالد رحومة، أستاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور، مبينًا: “منصة FTX أعلنت إفلاسها لأن العملات المشفرة التعدين عليها أو تحديد قيمتها يخضع لمعدلات رياضية معقدة يتم حلها باستخدام أجهزة حاسب آلي ذات قدرات فائقة”.



• عملية التعدين تستهلك طاقة عالية لا تتوافر لدى قطاع كبير للمنصات التي تدخل المجال لذلك تعلن إفلاسها بشكل مفاجئ.

• الخوارزميات التي يتم حلها في قطاع العملات المشفرة تتعقد كلما زاد حجم التعدين أي الرقم الذي تتم عليه المضاربة.

• عدم خضوعها لقوى العرض والطلب في السوق بالشكل المعلن والشفاف على المنصات يزيد من خطورتها.

تشكل المضاربة في سوق العملات المشفرة خطورة شديدة لكونها استثمارا غير آمن، بحسب رحومة، كما فقدت الكثير من تلك العملات قيمتها خلال الفترة الأخيرة، وترتب عليها خسائر ضخمة للغاية للمستثمرين.

• على المستثمرين الابتعاد عن سوق العملات المشفرة والاتجاه إلى ملاذات آمنة مثل الذهب والعقارات.

• المنصة التي يتم تداول العملات المشفرة عليها يخفي صاحبها هويته لذلك غير آمنة

• في لحظة إذا زاد جانب العرض زيادة مفرطة وغير مفسرة يترتب عليه تراجع قمية العملة.

ويصف رحومة التعامل في سوق العملات المشفرة بأنه مضاربة، ناصحًا بأن ينأى الجميع بأمواله عن تلك السوق غير الآمنة: “العقارات والذهب هي كيانات ملموسة لديها سوق وقواعد للعرض والطلب، لذلك هي الأكثر آمانًا”.

هناك أكثر من 4 آلاف عملة رقمية يتم التداول عليها يوميًا، وهناك 10 عملات فقط هي الأعلى، لاحتفاظها بالقيمة السوقية الأضخم، وتصاعدت قيمة العملات المشفرة لتتجاوز 1.8 تريليون دولار.

توقعات بالخسائر

الدكتورة سمر الباجوري، أستاذة الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، ملاذ استثماري غير آمن وليس عليه رقابة، وخلال الفترة الأخيرة هناك عملات كثيرة أسعارها انخفضت بشكل كبير، وخسر مستثمروها أموالهم.

• العملات المشفرة مكسبها ضخم وحجم استثماراتها كبير ولكنها غير آمنة.

• التغيرات التي تحدث في سوق الذهب أو العقارات ليست بنفس الحدة لتغيرات سوق العملات المشفرة.

• عملة FTX انهارت في سعرها لأنه ليس لها رقيب أو جهة معينة يتجه لها المستثمر للمساءلة أو تكون ضامنا لأصول العملة.

الباجوري أوضحت أن مستثمري تلك العملة ضاعت أموالهم بالرغم من أن هناك عملات مشفرة تخضع لقواعد العرض والطلب لكنها ليست آمنة: “إذا حدثت أي أزمة في الأسعار وحاول المستثمر استعادة أمواله لن يستطيع”.

• الأرباح للعملات المشفرة ضخمة بسبب المضاربة ولكن مخاطرها أكبر وليست آمنة.

• التعامل مع العملات المشفرة مجازفة، بينما الاستثمار في الذهب والعقارات تعتبر مضاربة.

• من المتوقع أن تبدأ سوق العملات المشفرة في التراجع بعد خسائر FTX.