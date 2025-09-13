بعد حظر المنصات الاجتماعية نيبال تنتخب رئيسة وزراء عبر المنصة الاجتماعية ديسكورد

في قصة تحمل الكثير من المفارقة، تمت الإطاحة بحكومة نيبال بعد قرارها حظر منصات التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها أمام عاصفة من الاحتجاجات الشبابية التي استخدمت نفس المنصات، وبشكل خاص ديسكورد، ليس فقط للإطاحة بها، بل استخدم هؤلاء الشباب منصة ديسكورد مرة أخرى لاختيار قائد جديد للبلاد. ونقلت نيويورك تايمز قول أحد الشبان بأن برلمان نيبال أصبح على منصة ديسكورد. ووقع الاختيار على القاضية السابقة سوشيلا كاركي، البالغة من العمر 73 عامًا. وقد اختارها المتظاهرون الذين خرجوا ضد الفساد بسبب سجلها الحافل في مكافحته. كاركي، التي كانت أول امرأة تترأس المحكمة العليا في نيبال، أدت اليمين الدستورية يوم الجمعة لتصبح أول رئيسة وزراء للبلاد.

كيف تم الانتخاب عبر ديسكورد؟

أصبح خادم ديسكورد التابع لمنظمة “شباب ضد الفساد”، والذي يضم أكثر من 130 ألف عضو، المنصة الإلكترونية الرئيسية التي جرت فيها المناقشات والتصويت لاختيار الزعيم المؤقت القادم بعد استقالة رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي. و أُجريت عدة استطلاعات رأي عبر خادم ديسكورد هذا، حيث صوت المشاركون للمرشحين. ورغم عدم إمكانية التحقق الكامل من مواقع الناخبين، وإمكانية الوصول إلى التصويت عالميًا، إلا أن العملية عكست إجماع مجتمع الاحتجاج النشط. وبرزت سوشيلا كاركي، رئيسة القضاة السابقة والمعروفة بموقفها المناهض للفساد، كخيار ساحق بعد أكثر من 7700 صوت. وحصلت على أكثر من 50% من الأصوات في هذه الانتخابات غير الرسمية، وإن كانت تحظى بمتابعة واسعة. ثم قدّم مشرفو ديسكورد ومنظمو الاحتجاجات ترشيحها إلى رئيس نيبال وقائد الجيش، اللذين وافقا على تعيينها رسميًا. مثّلت هذه الطريقة شكلاً من أشكال الديمقراطية الرقمية والمشاركة المدنية القائمة على الاحتجاجات، حيث كان البرلمان التقليدي معطلاً وكان الجيش مسيطرًا بعد الانهيار السياسي. يُمثّل هذا التعيين أول رئيسة وزراء مؤقتة في نيبال، ويُعتبر خطوةً واعدةً نحو الإصلاح.