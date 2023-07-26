شهدت أحدى المدن السعودية الواقعة جنوب غربي البلاد حريقا شب في منطقة جبلية تمتاز بالغابات، وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من حوادث الحرائق في عدد من المدن في العالم.

ونشر الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية صورة من جهود اخماد حريق بري شب في منطقة جبلية في منطقة الطائف.

وتحتضن محافظة الطائف ثلاثة ملايين دونم من الغابات الشجريّة الكثيفة التي تضم مجاميع ضخمة من أشجار العرعر والطلح والسيال والضهيان والقرظ والسلم والضرم والأثل والعثم والسدر وتتركز معظم الغابات الخضراء في المرتفعات التي تشهد أجواء مطيرة.

وتمتد غابات الطائف من مركز الهدا مروراً بمركز الشفا وبني سعد وميسان بلحارث وثقيف وحتى الوصول إلى بني مالك وتزداد كلما زاد الإرتفاع باتجاه الجنوب، وفي الطائف

في حين علق الدفاع المدني السعودي في صفحته بتويتر قائلا بتعليق: “الدفاع المدني بالطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية، وما زالت أعمال التبريد مستمرة ولا إصابات”.

وذكر موقع CNN أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي تشتعل فيه حرائق غابات ضخمة بسبب موجة الحر في عدد من الدول حول العالم وسط عمليات إجلاء ضخمة للسكان قرب المناطق المهددة بامتداد تلك الحرائق.

وكانت الجزائر أعلنت ، الأربعاء، سيطرتها على حرائق برية انتشرت في 11 ولاية، وشارك أكثر من 8000 من رجال الإطفاء في جهود السيطرة على الحرائق التي أدت لمقتل 34 شخصا منهم 10 جنود وعمليات إجلاء للسكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق الغابات، وفقا لإذاعة EPTV.

#الدفاع_المدني بالطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في منطقة جبلية، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات. pic.twitter.com/7JXOpDDVWw — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 25, 2023