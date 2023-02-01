بعد جمع 60 ألف جهاز قديم في السعودية.. تمديد مبادرة “دور جهازك” لنهاية مارس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تمديد مبادرة “دور جهازك” ومواصلة استقبال الأجهزة الإلكترونية من العموم حتى 30 مارس/آذار القادم، وذلك عقب إسهامهم بأكثر من 60 ألف جهاز حتى الآن بهدف جمع الهواتف الثابتة والنقالة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات من السكان.

وتهدف المبادرة الحكومية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من المخلفات الإلكترونية في السعودية بالإضافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها.

وأوضحت الهيئة أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده، حيث شهدت المبادرة تفاعلاً من قبل العديد من الجهات في قطاع الأعمال بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة من خلال القنوات المتاحة في المبادرة.

وأضافت أن الأجهزة التي تشملها المبادرة هي الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف الثابت والمودم والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة https://ca.citc.gov.sa/l/recycle/.

وكانت الهيئة أطلقت المبادرة، في أواخر العام 2022، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وتحمل المبادرة الجديدة اسم “دور جهازك”، وتستهدف جميع سكان السعودية الذين يمكنهم التسجيل بشكل إلكتروني لتسليم الأجهزة القديمة لديهم في مراكز متخصصة أو لمندوب يمثل المبادرة ويحضر للمنزل.

وتم إطلاق الحملة أول مرة في سبتمبر/أيلول 2022، لكن تم قصرها على ما ستتبرع به الشركات، حيث تم جمع نحو 36 ألف جهاز، فيما تستهدف المرحلة الحالية التي تستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، جميع السكان.

وخصصت الهيئة موقعاً إلكترونياً يوضح آلية تسليم الأجهزة، وأنواع الأجهزة التي تستهدفها، حيث تشمل أجهزة الهاتف الثابت والهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية والمودم والطابعات والكمبيوتر الآلي المكتبي والمحمول.

ويشمل التدوير مسارين، حيث يختص المسار الأول بأجهزة الحاسب الآلي لإتلافها والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاحها والتبرع بها للأسر المحتاجة، مع التأكيد على مسح كافة بياناتها بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات أو إمكانية استخدامها.

أما المسار الثاني فهو يختص ببقية الأجهزة الأخرى حيث سيتم إتلافها من خلال الوسائل المخصصة وتحويلها إلى مواد أولية والتبرع بإيراداتها للأسر المحتاجة، مؤكدةً التزامها بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم.

ويؤكد القائمون على المبادرة على التزامهم بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم الموجودة في الأجهزة التي يتبرعون بها ويسلمونها للإتلاف أو الإصلاح.

وتتوج مبادرة “دور جهازك”، مبادرات أخرى أطلقها سابقاً أفراد وجمعيات خيرية تحت عناوين مختلفة، مثل “لا تترجها في الدرج” و “لنعمة رقمية تدوم”، وسعت للهدف ذاته.