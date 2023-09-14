أوضحت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني (المشغل لقطار الحرمين السريع) في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» أن تعطّل بعض الرحلات، كان نتيجة لعطل تقني طارئ.

و أكدت خلال منصتها الرسمية أنه تم إصلاح الخلل، ومعاودة انطلاق الرحلات تباعاً نحو وجهاتها النهائية.



وقدمت الشركة اعتذارها للركاب المتضررين كافة، مشيرةً إلى أنها ستعوّض جميع الركاب المتضررين وفق الإجراءات المعتمدة.





وكان قطار الحرمين شهد تعطلاً تاماً وتأخراً في انطلاق بعض رحلاته مساء أمس الأول، فيما شهدت بعض الرحلات توقف السير في منتصف الطريق.

يذكر أن قطار الحرمين السريع‬ نقل أكثر من 3.4 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي لمختلف الوجهات ويشكُّل أحد مشروعات العناية بضيوف الرحمن من الزائرين والمعتمرين خلال مواسم الحج والعمرة، ونقل المسافرين عبر محطات القطار في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، ورابغ.