روسيا وأوكرانيا: هل يسعى بوتين حقا لتجميد الحرب؟

لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستعرة ولا يبدو في الأفق نهاية قريبة، وقد عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك أمين عام أكبر حليف داعم لأوكرانيا هذه الحقيقة.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ إن روسيا تتطلع إلى “تجميد” الصراع في أوكرانيا من أجل “إعادة تنظيم صفوفها لشن هجوم أكبر”

“هدوء يسبق العاصفة”

قال المسؤول الأوروبي في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز “ما تقصده روسيا هو السعي للحصول على نوع من الراحة القصيرة أو تجميد قصير للصراع حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها ثم شن هجوم أكبر، لأن أوكرانيا لديها الزخم الآن “.

كان شتولتنبرج قد قال في وقت سابق إن بوتين “يفشل في أوكرانيا” ، مشيرًا إلى نجاح أوكرانيا في إخراج القوات الروسية من مناطق حول كييف وخاركيف، فضلاً عن تحرير مدينة خيرسون، التي قال إنها علامة على ضعف روسيا.

أضاف أن الصراع قد يدخل على الأرجح مرحلة أكثر هدوءا خلال الشتاء، لكنه أكد أنه لا يبدو على روسيا أي بوادر رغبة في إنهاء الصراع بالوسائل السلمية.

بوتين يتفق مع شتولتنبرغ

جاءت تصريحات بوتين يوم الأربعاء متفقة مع تفسير شتولتنبرج للأوضاع في أوكرانيا حيث قال إن “العملية العسكرية الخاصة ” قد تستغرق وقتا طويلا وحذر أيضا من أن الخطر النووي يزداد.

قال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان في روسيا:

حرب روسيا في أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى “عملية طويلة الأمد”.

بوتين حذر من خطر اندلاع حرب نووية، وقال هذا التهديد يتزايد ولا يمكن إنكاره لكنه أكد أن روسيا لن تستخدم تلك الأسلحة أولا.

أكد بوتين مع ذلك أن روسيا لم تصب بالجنون وترى ترسانتها النووية رادع للدفاع فقط.

وصف انضمام مناطق جديدة وبحر آزوف إلى الاتحاد الروسي بأنه “نتيجة مهمة”.