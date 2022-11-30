بعد تصدرها دول العشرين في التدفق السياحي.. السعودية تعلن عن مشاريع سياحية ضخمة قريبا

وقال الوزير في تصريحات لقناة “العربية“، إن وزارته تعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وأوضح أن المملكة تعد أكبر دولة مستثمرة في قطاع السياحة خلال السنوات العشر الماضية.

وأصبحت المملكة أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموًا إيجابيًا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تصدرت دول المجموعة في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح قبل الجائحة.

أهلاً بكم في السعودية.. جملة تتردد ملايين المرات، بعد نجاح خطط التنمية السياحية المستدامة لمبادرات #رؤية_السعودية_2030، إذ تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق الزوّار من الخارج خلال عام 2022. — رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) November 28, 2022

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قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح؟

ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، التي أعلن عنها خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي انعقد برئاسة إندونيسيا، وشارك فيه وزراء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار “معًا نتعافى بشكلٍ أقوى” تتصدر المملكة قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وبحسب منظمة السياحة فإن ترتيب القائمة كالتالي:

السعودية بمعدل 18 مليون زائر

الإمارات العربية المتحدة 14.8 مليون سائح

المغرب 11 مليون سائح

سوريا بـ 8.5 مليون سائح

تونس 5.7 مليون سائح

مصر 5.2 مليون سائح.

السياحة ورؤية 2030

تعد السياحة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وذلك لرفع إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وسجل قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية معدل نمو هذا العامٍ بلغ 14 %، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.

ما أهم المناطق السياحية في السعودية؟

تمتلك السعودية العديد من المواقع التراثية المسجلة عالميًا في منظمة اليونسكو UNESCO وتعتبر الأعلى في دول الشرق الأوسط امتلاكا للمخزون التراثي حيث تمتلك عشرة مواقع تراثية وهي:

في مجال التراث الحضاري

“ مدائن صالح “، التي أدرجت في عام 2008

“، التي أدرجت في عام 2008 “حي طريف بالدرعية” الذي أدرج في عام 2010

الذي أدرج في عام 2010 “جدة التاريخية” التي أدرجت في عام 2014

التي أدرجت في عام 2014 حائل التي أدرجت في عام 2015.

أما في مجال التراث الثقافي

فن الصقارة 2012

المجالس 2015

القهوة العربية 2015

العرضة النجدية 2015

المزمار الحجازي 2016

القط العسيري عام 2018 .

المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

انتُخبت المملكة العربية السعودية الخميس الماضي رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لتكون بذلك أول دولة خليجية تشغل هذا المنصب، الذي يمتد لعام واحد.

ما هي منظمة السياحة العالمية؟

تعد منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة دولية رائدة في القطاع السياحي تنشط في مجال استقطاب جهود التعاون العالمية للتعامل مع القضايا والسياسات المعنية بالسياحة، وتتولى مهمة تطوير السياحة كوسيلة لترسيخ السلام والتفاهم الدوليين وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية.