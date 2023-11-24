بعد بريكست، هل يأتي “نكست” وتخرج هولندا من الاتحاد الأوروبي بعد فوز خيرت؟

تسري مخاوف في بروكسل من احتمال خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي عقب الفوز المفاجئ الذي حققه حزب الحرية اليميني المتطرف الذي يتزعمه خيرت فيلدرز والمناهض للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الهولندية (سارعت تقارير صحفية لإطلاق مصطلح نكست كناية عن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي بصياغة كلمة الخروج مسبوقة بأول حرف إنكليزي من اسم هولندا)، فيما تستعد الأسواق لأشهر من عدم اليقين وانخفضت أسهم البنوك الهولندية يوم الخميس. ويأتي ذلك مع تأكيد محللين إن موقف حزب الحرية ومواقفه المناهضة للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل فرض قيود صارمة على الهجرة وزيادة الضرائب على البنوك، قد تشكل تحديا لصورة هولندا الصديقة للأعمال بحسب رويترز.

ولم يفز أي حزب بأكثر من 25% من الأصوات، لذا فإن تشكيل ائتلاف جديد لخلافة ائتلاف مارك روته، أحد زعماء أوروبا الأطول خدمة، من المرجح أن يتأخر. واستغرق تعيين الحكومة المنتهية ولايتها 299 يوما. الزعيم الشعبوي المخضرم المعادي للإسلام، خيرت فيلدرز، استغل الإحباط الواسع في أوساط الرأي العام الهولندي من الهجرة متعهداً بإغلاق الحدود لكنه أجَل حظر القرآن في البلاد.

ويأتي فوز غيرت في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي لصالح مشروع قانون يؤمن الإلغاء شبه المطلق لمبدأ الإجماع أي نزع حق النقض- الفيتو- الذي تتمتع به الدول الأعضاء. وتم التصويت على المشروع بأغلبية ضئيلة بلغت 291 صوتًا مؤيدًا مقابل 274 صوتًا معارضًا، مع امتناع 44 عضوًا عن التصويت.

يتضمن مشروع القانون مقترحات لإجراء 267 تغييرًا على معاهدة ماستريخت ومعاهدة لشبونة، وهما من الوثيقتين التأسيسيتين للاتحاد الأوروبي. وتشمل التغييرات الرئيسية المقترحة إلغاء مبدأ الإجماع في إجمالي 65 مجالًا من مجالات القانون، فضلاً عن نقل الاختصاصات من الدول الأعضاء إلى الاتحاد الأوروبي.