بعد السودان وليبيا، إغلاق المجال الجوي للنيجر يضر بشركات طيران مصرية وأوروبية

أصبح إغلاق المجال الجوي للنيجر يزيد من أعباء شركات الطيران ويثقل كاهلها لأنه سيجبرها على اتباع طرق بديلة أطول تضيف مسافات شاسعة وتصل في بعض الرحلات إلى ألف كيلومتر.

تواجه شركات الطيران رحلات جوية أطول إلى إفريقيا بسبب إغلاق النيجر المجال الجوي، ونقلت رويترز أن شركات الطيران الأوروبية أبلغت يوم الاثنين عن تعطل وتعليق الرحلات الجوية عبر القارة الأفريقية بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجالها الجوي يوم الأحد. . ويضيف الاضطراب إلى نطاق من المجال الجوي الأفريقي يواجه اضطرابات جيوسياسية بما في ذلك ليبيا والسودان ، حيث تواجه بعض الرحلات الجوية التفافات تصل إلى 1000 كيلومتر (620 ميلا) بحسب رويترز .

وقالت خدمة التعقب FlightRadar24 في منشور على مدونة “إغلاق المجال الجوي للنيجر يوسع بشكل كبير المنطقة التي لا تستطيع معظم الرحلات الجوية التجارية بين أوروبا وجنوب إفريقيا التحليق فوقها”.

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية يوم الاثنين إنها علقت رحلاتها من وإلى واجادوجو في بوركينا فاسو وباماكو في مالي حتى 11 أغسطس ، مع توقع فترات أطول للرحلات في منطقة غرب إفريقيا. وأضاف متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية أن الخطوط الجوية الفرنسية تتوقع أوقات طيران أطول من المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وأن الرحلات بين مطار شارل ديغول في باريس وأكرا في غانا من المقرر أن تعمل بدون توقف.

لكن محلل الطيران جيمس هالستيد قال إن شركات الطيران ستضطر في الغالب إلى إيجاد طرق بديلة ويجب أن تكون الصعوبات محدودة . وقال “لست متأكدا من أن هذا اضطراب كبير قال المتحدثون الرسميون باسم لوفتهانزا وخطوط بروكسل الجوية إن أوقات الرحلات قد تكون أطول بين ساعة ونصف وثلاث ساعات ونصف بالنسبة للرحلات المعاد توجيهها.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنها “اعتذرت للعملاء المتضررين من تعطل رحلاتهم” ، وقالت إنها تعمل جاهدة لإعادتهم إلى طريقهم مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

تحديث- الثلاثاء 8 أغسطس:

أبلغ المجلس العسكري في النيجر الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي كانت تريد إرسال وفد إلى نيامي، بأنه لا يستطيع المجيء في الوقت الحالي لأسباب “أمنية” على ما جاء في رسالة رسمية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الثلاثاء.

وجاء في رسالة وزارة الخارجية في النيجر الموجّهة إلى ممثلية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نيامي “السياق الحالي من غضب السكان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة”.

تحديث: ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء أركان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري، للتدخل المحتمل في النيجر، وسيأتي الجزء الأكبر من هذه القوات من نيجيريا.

أشارت إذاعة “آر إف آي” الفرنسية إلى أن رؤساء أركان مجموعة “إيكواس”، خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر، معظمها سيأتي من نيجيريا. فيما قال مسؤول في الرئاسة النيجيرية للإذاعة، إن “نيجيريا مصرة على أن تكون قائدة للعملية، وستوفر أكثر من نصف القوات التي تنوي التدخل في النيجر إذا لزم الأمر”.