بعد التصريح الصادم.. من الذي خان مورينيو؟

أثار جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي ايه اس روما الإيطالي، الجدل بعد تعادل الفريق أمام ساسولو، حيث اتهم أحد عناصر الذئاب بالخيانة.



وتعهد مورينيو ببيع أحد لاعبي روما خلال شهر كانون الثاني / يناير المقبل، واصفاً إياه بأنه “غير محترف”، غير أنه رفض التصريح باسم اللاعب الذي أغضبه.



مورينيو كان يبحث عن الفوز على ساسولو من أجل التقدم إلى المربع الذهبي ضمن أندية الدوري الإيطالي، لكن التعادل وضعه في المركز السابع بعد نهاية الجولة الـ14.

ما الذي قاله مورينيو عقب المباراة؟



أنا آسف لأن المجهود الذي بذله الفريق تعرض إلى الخيانة بسبب سلوك لاعب غير محترف.



وتابع المدرب البرتغالي: “أنت لم ترنى أتحدث بهذا الشكل بشأن روجر ابينزا ضد لاتسيو، لأن الأخطاء جزء من اللعبة، وسلوكه لم يكن أزمة على الإطلاق”.

صدامات في مسيرة مورينيو

مورينيو على مدار سنوات عديدة عرف عنه:

الدخول في صراعات مع بعض اللاعبين ومنها ما خرج إلى وسائل الإعلام.

في بدايته مع التدريب اصطدم مع اللاعب المصري عبد الستار صبري أثناء العمل معاً في نادي بنفيكا، وتحدث عنها في مؤتمر صحفي وانتقد ما يقدمه داخل الملعب وأثناء التدريبات.

وقال مورينيو مطلع عام 2015 بعد سوء نتائج تشيلسي في بريميرليغ، إن “عمله تعرض للخيانة”، بسبب تراجع مستوى لاعبيه والتعرض إلى سلسلة من النتائج السلبية.من الخائن؟

Grazie a tutti i tifosi giallorossi che ci hanno seguito al Mapei stasera ??#SassuoloRoma pic.twitter.com/KDTTaEocqe — AS Roma (@OfficialASRoma) November 9, 2022



من الخائن؟

مورينيو واصل هجومه على لاعب روما: “قام بسلوك غير محترف وغير عادل تجاه زملائه في الفريق، وهذا ما يحبطني، امتلكت 16 لاعبا في أرض المباراة، وأعجبني سلوك 15 لاعبا منهم”.

وواصل: “اللاعب الآخر، لن أقول من هو، لكنه خان جهد كل عنصر آخر في الفريق، في يناير عليه أن يبحث عن ناد جديد”.

ريك كارسدورب دخل إلى ملعب المباراة في الدقيقة 65، وارتكب خطأ تسبب في تسجل ساسولو هدف التعادل، بعدما سمح بمرور أرماند لورينتي بسهولة ليقوم بإرسال كرة عرضية كانت السبب في الهدف.



موقع “فوتبول إيطاليا” قال إن مورينيو كان غاضبا من كارسدورب بسبب خسارة العديد من المواجهات مع المنافس لعب عرضيات خاطئة، ولم يدافع بشكل جيد.



انضم صاحب الـ27 عاما إلى روما في عام 2017، ويمتد عقده حتى 2025 بعدما وقع على عقد جديد في مارس من العام الماضي، ولعب 122 مباراة كان منها 11 لقاء هذا الموسم.