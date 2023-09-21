بعد الاعتداء على كويتي، تركيا تعتقل 27 من أصحاب حسابات شبكات التواصل الاجتماعي

أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أمراً باحتجاز 27 مشتبهاً بهم في 13 ولاية تركية في أعقاب حادثة هزت الرأي العام التركي، وذلك بتهم «تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء، ونشر معلومات مضللة»، من خلال «خطاب كراهية» يستخدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر حسابه الشخصي في «إكس»، اليوم (الأربعاء)، إن 27 شخصاً اعتقلوا في عمليات متزامنة نفذت في 14 مقاطعة، بتهمة إدارة حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة علناً. وبحسب وكالة «الأناضول»، فإن بياناً صدر عن المدعي العام في أنقرة، اعتبر أن «خطابات الكراهية» المستخدمة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ذات طبيعة «تحرض الجمهور علناً على الكراهية والعداء»، وبناءً عليه، أطلقت النيابة العامة تحقيقاً ضد المشتبه بهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 5237 من قانون العقوبات التركي.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın desteği ile 14 İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan operasyonlar neticesinde;



İnternette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle

?halkı… pic.twitter.com/Lza0DPcUo2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023

وأضافت الوكالة أنه في نطاق التحقيق، صدرت أوامر الاحتجاز في ولايات أنقرة، هاتاي، أنطاليا، سامسون، كهرمان مرعش، سكاريا، إزمير، شانلي أورفا، توكات، سيرت، أدرنة، بورصة، إسطنبول، بحق 27 مشتبهاً بهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة في هذا الإطار. وتصاعدت حوادث «العنصرية» تجاه العرب في تركيا مؤخراً، وقبل أيام حصل اعتداء على سائح كويتي في ولاية طرابزون التركية، حيث انتشرت مقاطع فيديو له على مواقع التواصل يظهره ممدداً على الأرض مغشياً عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.

يذكر أن ياسين أقطاي، المستشار السابق للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية،سبق و حذر من أن تصاعد حدة الخطاب العنصري وكراهية الأجانب في تركيا يعود سلبا على الاقتصاد التركي. وذكر أقطاي في مقال نشرته صحيفة “يني شفق” أن الخطابات والأفعال العنصرية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة ضد العرب، لا تبقى داخل البلاد بل تصل إلى العالم العربي، مضيفاً أن الخطاب العنصري المتصاعد ضد العرب أدى إلى إلغاء كثير من الحجوزات والرحلات السياحية خلال الصيف الجاري، كما تسبب بانتقال العديد من الاستثمارات إلى الخارج ما كلف تركيا خسائر لا تقل عن 5 مليارات دولار.