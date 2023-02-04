بعد الاحتجاجات.. الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار الأمريكي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد، اليوم السبت، مسجلاً 161 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، فيما سجل سعر الشراء 159500 دينار لكل 100 دولار وذلك بعد احتجاجات لمواطنين ضد الحكومة بسبب الغلاء الذي يعانونه جراء تدهور عملتهم الوطنية.

وكان البنك المركزي العراقي حدد سعر صرف الدولار الواحد، في وقت سابق، بـ 1450 ديناراً عراقياً مقابل كل دولار واحد.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في تغريدة، اليوم السبت، إن سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيعود إلى وضعه الطبيعي.

وأوضح “ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة”.

وأضاف “لا قلق ولا خوف وفق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العراقي، وفي ظل احتياطيات نقدية متنامية ومستوى إيرادات متحققة تعد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة”.

وقال “سيعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي بالتزامن مع الإجراءات المحكمة للبنك المركزي والجهود الحكومية الداعمة لضبط التداول ومنع التلاعب والتهريب والحفاظ على استقراره”.

تراجع مستمر

وعلى مدى أكثر من شهرين وسعر صرف الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار الأميركي بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي، حيث وصل سعر الصرف يوم الخميس الماضي وأمس الجمعة إلى عتبة 170 ألف دينار، وبلغ في بعض الأسواق والبورصات نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله من قبل.

وبات التذبذب في سعر الصرف يقض مضاجع العراقيين وبات شغلهم الشاغل لانعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تتراجع يوميا على وقع ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية، طردا مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

وتقلبات سعر الصرف باتت على مدار الساعة، رغم محاولات البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها والعودة لسعر الصرف الرسمي المعتمد بحدود 146 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يدفع المراقبين والخبراء الاقتصاديين لدق ناقوس الخطر من أن ما يجري سيزيد من زعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، وسيرفع من معدلات الفقر والبطالة والغلاء المرتفعة أصلاً.

العراقيون يحتجون

أفادت وسائل إعلام عراقية بانطلاق تظاهرات أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. ووصف وسائل الإعلام التظاهرات بأنها “حاشدة”، مشيرة إلى أنها انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة. ووصل المئات من محافظات الوسط والجنوب وصلوا إلى بغداد للمشاركة في الاحتجاجات.

فيما طالب المحتجون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل للحد من هذا الارتفاع.

وأمس الجمعة، اجتمع محتجون عراقيون في ساحة التحرير ببغداد للتعبير عن غضبهم على تراجع الدينار مقابل الدولار، مطالبين الحكومة بوقف الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية.

وتراجع سعر صرف الدينار العراقي إلى نحو 1750 ديناراً للدولار الأمريكي في مبادلات الشوارع ببعض أنحاء البلاد يوم الخميس مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1460 دينارا للدولار. وأغلقت معظم محلات الصرافة في بغداد أبوابها، أمس الجمعة، فيما تم تداول الدولار في مدينة أربيل شمالي البلاد بنحو 1710 دنانير.